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    2021 TUS ek tercih işlemleri başladı

    ÖSYM'den yapılan açıklamada, işlemlerin bugün başladığı belirtildi. Son günün 23 Kasım olduğu hatırlatıldı.
    • AA
    • 17.11.2021 - 10:22
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 10:49
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    2021 TUS ek tercih işlemleri başladı

    2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) ek tercih işlemleri yapılıyor.

    ÖSYM'nin açıklamasına göre, adaylar, tercihlerini bireysel olarak bugün saat 09.30'dan itibaren ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecek.

    SON GÜN 23 KASIM

    Ek tercih işlemleri, 23 Kasım'da saat 23.59'da sona erecek.

    Ek yerleştirme işleminde 2021-TUS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

    2021 TUS ek tercih işlemleri başladı #1

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