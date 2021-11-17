2021 TUS ek tercih işlemleri başladı

ÖSYM'den yapılan açıklamada, işlemlerin bugün başladığı belirtildi. Son günün 23 Kasım olduğu hatırlatıldı.

2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) ek tercih işlemleri yapılıyor.

ÖSYM'nin açıklamasına göre, adaylar, tercihlerini bireysel olarak bugün saat 09.30'dan itibaren ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecek.

SON GÜN 23 KASIM

Ek tercih işlemleri, 23 Kasım'da saat 23.59'da sona erecek.

Ek yerleştirme işleminde 2021-TUS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.