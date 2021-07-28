2021 YKS sonuçlarında hangi puana bakılıyor? Ham puan ile yerleştirme puanı arasındaki fark nedir?

2021 YKS sonuçlarında hangi puana bakılıyor? Ham puan ile yerleştirme puanı arasındaki fark nedir?

YKS sonuçlarını öğrenen üniversite adayları, YKS sonuçlarında hangi puana bakılacağını ve ham puan ile yerleştirme puanı arasındaki farkı merak ediyor. Peki 2021 YKS sonuçlarında hangi puana bakılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 26-27 Haziran tarihlerinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021 YKS) sonuçları bu sabah itibarıyla adayların erişimine açıldı.

Sınava katılım sağlayan adaylar, YKS sonuçlarında hangi puana bakılacağını ve ham puan ile yerleştirme puanı arasındaki farkı merak ediyor.

Bunun yanı sıra Y-TYT yerleştirme puanının ne işe yaradığı ve nasıl hesaplandığı araştırılıyor.

Peki 2021 YKS sonuçlarında hangi puana bakılıyor? Ham puan ile yerleştirme puanı arasındaki fark nedir? Y-TYT yerleştirme puanı nedir, ne işe yarar? İşte ayrıntılar...

2021 YKS SONUÇLARINDA HANGİ PUANA BAKILIR?

2021 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından sınava katılım sağlayan 2 milyon aday tarafından YKS sonuçlarında hangi puana bakılacağı merak konusu oldu.

Y-TYT puanı, yerleştirme aşamasında adayların referans alacağı rakamlardan biri olarak biliniyor. Y-TYT puanı ile tercih işlemlerine yön verecek olan üniversite adayları, bu puana göre bölüm tercihlerini belirlemiş olacak.

Y-TYT YERLEŞTİRME PUANI NEDİR?

Y-TYT Yerleştirme puanı, Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) için hesaplanmakta olan yerleştirme puanını ifade eder. Yerleştirmeye esas olacak puan (Yani Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanıyor:

Eğer aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.)

YP formülü bu olacak: YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) + ( 0,03 x OBP ), Aday diğer alanlardan geliyor ise YP puanı bu formül üzerinden hesaplanacaktır: YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ).

YERLEŞTİRME PUANI NEDİR?

Yerleştirme puanı YKS sınavında TYT, AYT ve YDT oturumlarında verilen doğru ve yanlış cevap sayısına göre şekillenen bir puan türüdür. Bütün üniversite sınav oturumlarının tamamlanmasının ardından ortaya çıkan yerleştirme puanı, bölümlere yerleşme açısından sıralamadan sonraki en kritik öneme sahiptir.

Yerleştirme puanı kimi bölümlerde baraj olarak görülür. Kimi bölümlerde ise yerleştirme puanı için taban puan belirlenmiştir.

Yerleştirme puanı hesaplanırken, bazı kriterler dikkate alınır ve 150 taban puanı altında puan alan adaylar için herhangi bir yerleştirme puanı hesaplanmaz.

YERLEŞTİRME PUANI NASIL HESAPLANIR?

Yerleştirme puanı; ağırlıklı orta öğretim başarı puanının 0,15 katsayısı (meslek liseli öğrencilerin ek puanla yerleşebildikleri program için AOBP 0,21 katsayısı) ile çarpılarak, ham puana eklenmesiyle oluşur.

2 yıllık ön lisans bölümler için 150 taban puanı almak yeterli olurken, 4 yıllık lisans bölümlerine yerleşmek isteyen adaylar ise mutlaka 180 olan yerleştirme baraj puanını aşmış olmaları gerekir. YKS’de bu puanları alamayanların üniversite yerleştirme puanı hesaplanmaz.





HAM PUAN NEDİR?

Ham puan üniversite sınavı da dahil olmak üzere adayın bir testte elde ettiği ve üzerine okul puanı veya ek puanlar eklenmemiş sonucu kesin olmayan puan türüdür.

YERLEŞTİRME PUANI VE HAM PUAN ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Ham puan, sınavın ardından hesaplanmış olan puandır. Yerleştirme puanı ise ham puanın ağırlıklandırılmış şeklidir. Yerleştirme puanının hesaplanmasında, ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı (AOBP) kullanılmaktadır.

Üniversite tercihleri yapılırken "Yerleştirme Puanları" esas alınacak olup "Sınav puanları" kısmında bulunan rakamlar alınan ham puanı göstermektedir. Yani YKS sonuçlarında yerleştirme puanları ve başarı sıralamaları, tercihlerde kullanılacak olan önemli rakamlardır. Bu nedenle bir üniversiteye yerleşebilmek için önemli olan yerleştirme puanıdır.