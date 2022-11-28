2022 KPSS ortaöğretim branş sıralaması açıklandı! KPSS lise branş sıralaması nasıl sorgulanır?

2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na katılım gösteren adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları açıklandı. İşte 2022 KPSS ortaöğretim branş sıralaması sorgulama...

2022 KPSS Ortaöğretim sonuçları sonrası branş sıralaması da merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta sonuçların ilan edilmesinin ardından merakla beklenen branş sıralaması adayların erişimine açıldı. Buna göre lise mezunu memur adayları, ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinde sıralama sorgulamalarını yapabiliyor. Peki 2022 KPSS lise branş sıralaması nasıl sorgulanır?

KPSS ortaöğretim branş sıralaması nasıl sorgulanır?

2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2022-KPSS Ortaöğretim) katılım gösteren adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebiliyorlar.

BRANŞ SIRALAMASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Yapılan branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân sağlayan bir hizmettir. Görüntülenmiş olan sayfa ise belge niteliği taşımamaktadır. Yapılan her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınmaktadır.