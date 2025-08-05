2024 YKS'de en yüksek başarı sıralaması ile öğrenci alan üniversiteler

Milyonların üniversite hayali günler içinde gerçekleşecek.

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci de resmen başladı.

Bu kapsamda tercih kılavuzu ve tercih ekranı erişime açıldı.

TERCİH SÜRECİ BAŞLADI

1 Ağustos'ta başlayan tercih süreci 13 Ağustos'a kadar sürecek.

Adaylarda ise tatlı bir heyecan var.

Adaylar puan ve kendi kriterlerine göre üniversite kararı vermeye çalışıyor.

YKS şampiyonları da sıralamalarına göre en iyi bölüme yerleşme telaşında.

Bu kapsamda şampiyonlar için 2024 YKS'de en yüksek başarı sırasıyla öğrenci alan fakültelerini derledik.

İşte YKS 2024'te üniversitelerin en yüksek başarı sıralamasıyla öğrenci aldığı bölümler:

EN YÜKSEK SIRALAMA İLE GİRİLİEN BÖLÜMLER

1) Koç Üniversitesi- Tıp Fakültesi(İngilizce) (Burslu)- başarı sırası 24

2) İstanbul Medipol Üniversitesi- Uluslararası Tıp Fakültesi- başarı sırası 31

3) Acıbadem Üniversitesi- Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu)- başarı sırası 203

4) İstanbul Medipol Üniversitesi- Tıp Fakültesi (Burslu)- başarı sırası 363

5) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi- Tıp Fakültesi (Burslu)- başarı sırası 532

6) Hacettepe Üniversitesi- Tıp Fakültesi (İngilizce)- başarı sırası 1242

7)İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa- (İngilizce)- başarı sırası 1311

8) Hacettepe Üniversitesi- Tıp Fakültesi- başarı sırası 1935

9) Ankara Üniversitesi- Tıp Fakültesi(İngilizce)- başarı sırası 2826

10) Koç Üniversitesi- Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli)- başarı sırası 2887

11) Yeditepe Üniversitesi- Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu)- başarı sırası 3113

12) İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa- Tıp Fakültesi- başarı sırası 3294

13) Ankara Üniversitesi- Tıp Fakültesi- başarı sırası 3577

14) İstanbul Üniversitesi- Tıp Fakültesi (İngilizce)- başarı sırası 3689

15) İstanbul Üniversitesi- Tıp Fakültesi- başarı sırası 5145

16) Gazi Üniversitesi- Tıp Fakültesi- başarı sırası 5199

17) Ege Üniversitesi- Tıp Fakültesi- başarı sırası 5290

18) Gazi Üniversitesi- Tıp Fakültesi (İngilizce)- başarı sırası 5787

19) Başkent Üniversitesi- Tıp Fakültesi (Burslu)- başarı sırası 6128

20) Bahçeşehir Üniversitesi- Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu)- başarı sırası 6228