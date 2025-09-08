2025-DGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'den (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, 28 Ağustos-4 Eylül 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan 2025 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2025-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına bugün saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

KAYITLAR 11-17 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 11-17 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu 'Üniversite E-Kayıt' uygulamasını tıklayarak, 'https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit' adresi üzerinden 11-15 Eylül 2025 tarihleri arasında elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

BELGELERİN BELİRTİLEN TARİHLERDE TESLİM EDİLMESİ GEREKİYOR

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekiyor.

Ayrıca elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekiyor.