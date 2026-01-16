Yusuf Tekin'den 'Atatürk karnelerden kaldırıldı' iddialarına cevap

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk yarıyılının son günü geldi çattı.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, karnelerini alarak ara tatile girecek.

TRT Haber'in canlı yayınına katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de öğrenciler karne heyecanlarını yaşarken, hayata geçirilen, geliştirilen projeler hakkında bilgiler paylaştı.

Bakan Tekin burada yaptığı konuşmada, ayrıca kamuoyunda dezenformasyon yaratan bazı iddialara da yanıt verdi.

1. VE 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNE 'GELİŞİM RAPORU' VERİLECEK

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1 ve 2. sınıf öğrencilerine, karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren 'gelişim raporu' verilecek.

Gelişim raporlarıyla, öğrencilerin öğrenme sürecindeki ilerlemesinin düzenli takip edilebilmesi ve öğrencinin güçlü yönleri ile desteklenmesi gereken alanlarının daha sağlıklı belirlenmesine olanak sağlanacak.

ATATÜRK KARNELERDEN KALDIRILDI İDDİALARINA YANIT VERDİ

Yeni uygulamanın duyurulmasıyla bazı kesimlerde ise "Atatürk karnelerden kaldırıldı" iddiaları ortaya atılmaya başladı.

Tekin ise bu iddialara, "Bu açık bir niyet okuyuculuktur." ifadeleriyle yanıt verdi.

"EĞİTİM-ÖĞRETİM SİSTEMİMİZİ ATATÜRK ÜZERİNDEN ELEŞTİRMESİNLER"

Karnelerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının kaldırılmadığını dile getiren Tekin, karne ile gelişim raporunu yan yana kameralara gösterdi.

Karnelerde yer alan Atatürk fotoğrafının kaldırılmadığı görülürken Tekin, "Lütfen okullarımızı, bizleri, eğitim-öğretim sistemimizi Atatürk üzerinden eleştirmekten vazgeçsinler." sözleriyle seslendi.

"EN AZ ONLAR KADAR ATATÜRK'Ü SEVİYORUZ"

Ortaya atılan asılsız iddialara "Bu çok basit bir siyaset" diyerek tepki gösteren Tekin, "En az onlar kadar Atatürk’e saygı duyuyoruz, onu seviyoruz." dedi.

CHP Lideri Özgür Özel'in bir konuşmasından alıntı yaparak, "Atatürk’ün arkasına saklanıp siyaset yapmaktan vazgeçeceğiz." cümlelerini hatırlatan Tekin, "Ben gerçekten ümitlenmiştim ama maalesef CHP hala aynı mantıkla hareket ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"ORTAOKUL VE LİSELERDE KARNE İLE BERABER GELİŞİM RAPORU AYRICA YÜRÜYOR"

Bakan Tekin, açıklamalarında ayrıca şu sözlere yer verdi:

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile beraber öğretmen arkadaşlarımızın çok kapsamlı bir şekilde; sadece bir not ile değil de kapsamlı bir biçimde, öğrenciyi değerlendirdikleri; veliye rehberlik yaptıkları ve tatil dönemlerini daha faydalı geçirecekleri şekilde izleme-tanımlama süreci başlattık.



Sadece biz değil, dünya artık bu yöntemle eğitim-öğretim süreçlerini devam ettiriyor. Öğretmen arkadaşlarımız tarafından da çok takdirle karşılandı.



Aynı şekilde ilkokullarda karne uygulamasını kaldırdık. Ortaokullarda ve liselerde ise karne ile beraber gelişim raporu ayrıca yürüyor.

"ATALARINA SAYGI DUYACAK BİR KUŞAK YETİŞTİRMEKLE MÜKELLEFİZ"

Şimdi bugünlerde, bu konunun çok tartışılmasının sebebi, muhalefet partisi, ben şunu anlamakta zorlanıyorum; bakın biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak, Atatürk başta olmak üzere, bu ülkeyi bize emanet eden herkese; onların emanetine; maddi ve manevi emanetlerine saygı duymak, saygı duyacak bir kuşak yetiştirmekle mükellefiz.

"BU İDDİALARI ORTAYA ATAN MUHALEFETİ KINIYORUM"

Dolayısıyla bizim Atatürk ya da Atatürk’ün saygınlığıyla ilgili olumsuz bir tavır içerisinde bulunacağımızı iddia eden muhalefeti ben buradan kınıyorum. Açık yüreklilikle söylüyorum. Bu açık bir niyet okuyuculuktur.



Karnemiz ve gelişim raporumuz burada. Bu yeni bir uygulama, bu da karnemiz. Karneler üzerinden böyle bir manipülasyon yapmak…

"BİZLERİ ATATÜRK ÜZERİNDEN ELEŞTİRMEKTEN VAZGEÇSİNLER"