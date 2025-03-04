2025 YKS başvuruları için son gün uyarısı

Eğitim sisteminde sınav heyecanı, ortaöğretimden yükseköğretime geçiş için devam ediyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru işlemlerinin bugün sona ereceğini bildirdi.

"BAŞVURUNUZU SON DAKİKALARA BIRAKMAYIN"

Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kaydetti:

Kıymetli kardeşlerim, YKS başvuru işlemleri bugün sona eriyor. Başvurusunu daha gerçekleştirmemiş adaylarımıza başvurularını son dakikalara bırakmamalarını hatırlatır, tüm adaylarımıza emeklerinin karşılığını alacakları bir sınav süreci dilerim."