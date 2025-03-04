2025 YKS başvuruları için son gün uyarısı
AA

Eğitim sisteminde sınav heyecanı, ortaöğretimden yükseköğretime geçiş için devam ediyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru işlemlerinin bugün sona ereceğini bildirdi.

"BAŞVURUNUZU SON DAKİKALARA BIRAKMAYIN"

Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kaydetti:

Kıymetli kardeşlerim, YKS başvuru işlemleri bugün sona eriyor. Başvurusunu daha gerçekleştirmemiş adaylarımıza başvurularını son dakikalara bırakmamalarını hatırlatır, tüm adaylarımıza emeklerinin karşılığını alacakları bir sınav süreci dilerim."

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Aslı Didari
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