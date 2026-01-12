MEB yönetici görevlendirme ve öğretmenlerin yer değiştirme takvimlerini açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2026 yılı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına ilişkin açıklama yaptı.

MEB, öğretmen atama ve yönetici görevlendirmesi ile öğretmenlerin yer değiştirme takvimini yayımladı.

TERCİH BAŞVURULARI 5-8 MAYIS'TA

Açıklanan takvime göre, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirme için tercih başvuruları 5-8 Mayıs, yeniden yönetici görevlendirmeleri için tercih başvuruları 11-15 Haziran'da yapılacak.

İlk defa yönetici görevlendirmeleri tercih başvuruları ise 24-26 Haziran'da, yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi için tercih başvuruları 17-22 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ BELLİ OLDU

Öte yandan öğretmenlerin yer değiştirme takvimi de açıklandı.

Buna göre öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları 4-6 Mayıs, iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları da 14-20 Mayıs'ta yapılacak.

İLK DEFA YÖNETİCİ GÖREVLENDİRMELERİ BAŞVURULARI 24 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

