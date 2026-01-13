Abone ol: Google News

Yarıyıl tatili 16 Ocak'ta başlayacak

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrenciler, 16 Ocak'ta birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline girecek. Tatil 30 Ocak Cuma günü sona erecek.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 13.01.2026 08:38
Yarıyıl tatili 16 Ocak'ta başlayacak
  • Milyonlarca öğrenci, 16 Ocak'ta karnelerini alarak yarıyıl tatiline başlayacak.
  • Tatil, 30 Ocak Cuma günü sona erecek.
  • İkinci dönem, 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

Milyonlarca öğrencinin beklediği ana sayılı günler kaldı...

Öğrenciler, yarıyıl tatili için hazırlanıyor. 

Türkiye'de 8 Eylül 2025'te başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi,16 Ocak Cuma günü sona erecek.

KARNE HEYECANI YAŞAYACAKLAR

İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, yarıyıl tatilini yapmak üzere karnelerini alacak.

16 Ocak Cuma günü başlayacak yarıyıl tatili, 30 Ocak Cuma günü tamamlanacak.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK

İkinci dönem, 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

2025-2026 eğitim öğretim dönemi, 26 Haziran'da sona erecek.

Eğitim Haberleri