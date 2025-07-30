2025 YKS tercih kılavuzu yayınladı

Milyonlarca öğrencinin beklediği haber geldi.

ÖSYM, 2025 YKS tercih kılavuzunun yayınladığını duyurdu.

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS)Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 30-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden yayımlandı.

Kılavuz yayımlandıktan sonra tercihler, 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilan edilen takvime göre YKS tercih işlemleri, 1-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır.

Posta, fax, elektronik posta gibi yöntemlerle gönderilen tercih listeleri işleme alınmayacak ve cevaplanmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacak.

YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILACAK

Merkezi yerleştirmelerde adaylar puanlarına, tercih sıralamasına ve üniversitelerin kontenjan durumuna göre yerleştirilecek.

Aynı programı tercih etmiş adaylar arasından, tercihi hangi sırada olursa olsun yerleştirmede kullanılan yerleştirme puanı ve varsa ek puan toplamı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

Yerleştirme puanı eşit olması durumunda TYT/SAY/SÖZ/EA/DİL puanı büyük olana öncelik verilecek.