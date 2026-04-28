2026-YDS/1 sonuçları açıklandı: Adaylar sonuçlarına erişebiliyor

Giriş: Yabancı dil yeterliliğini belgelemek isteyen binlerce adayın katıldığı 2026-YDS/1 sınavının sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), değerlendirme sürecinin tamamlandığını duyurarak sonuçların adayların erişimine sunulduğunu bildirdi.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ TAMAMLANDI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 5 Nisan 2026 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın değerlendirme işlemlerinin sona erdiği belirtildi. Açıklamada, sınav sonuçlarının belirlenen takvim doğrultusunda yayımlandığı ifade edildi.

SONUÇLAR İNTERNET ÜZERİNDEN AÇIKLANACAK

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin resmi sonuç sistemi https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden ulaşabilecek. Sisteme giriş yapmak isteyen adayların T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanmaları gerekiyor. Sonuç ekranında adayların puan bilgileri ve başarı durumları yer alacak.

AKADEMİK VE KARİYER SÜRECİNDE ÖNEMLİ ROL

YDS sonuçları; akademik kariyer hedefleyenler, kamu personeli alımları ve dil tazminatı gibi birçok alanda belirleyici rol oynuyor. Bu nedenle açıklanan sonuçların, adayların eğitim ve meslek planlamasında önemli bir aşama oluşturduğu değerlendiriliyor.

YENİ SINAV TAKVİMİ

Öte yandan YDS’ye girecek adaylar için yıl içinde yapılacak diğer sınavların takvimi de yakından takip ediliyor. ÖSYM’nin ilerleyen günlerde yeni sınav tarihleri ve başvuru süreçlerine ilişkin detayları duyurması bekleniyor.