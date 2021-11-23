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- 24 Kasım Öğretmenler Günü okul var mı, ders işlenecek mi?
24 Kasım Öğretmenler Günü okul var mı, ders işlenecek mi?
Öğretmenler günü arifesinde öğrencilerin merak konusu olan "okul var mı, ders işlenecek mi" sorularına yanıt aranıyor. Peki 24 Kasım Çarşamba günü tatil mi, yarım gün mü, okul var mı? İşte detaylar...
- Haber Merkezi
- 23.11.2021 - 11:22
Öğretmenlere duyulan sevgi, saygı ve minnetin dile getirildiği 24 Kasım, her yıl sevinçle kutlanıyor.
24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle de okulların tatil olup olmadığı, ders işlenecek mi soruları merak ediliyor. Ara tatilden dönen öğrenciler, Öğretmenler Günü hakkında detayları araştırmaya başladı.
24 Kasım Öğretmenler Günü tatil mi, yarım gün mü? Öğretmenler günü ders işlenecek mi? İşte yanıtı...
24 KASIM ÇARŞAMBA OKUL VAR MI?
24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil değildir. Bu nedenle okulda tam veya yarım gün tatil söz konusu olmayacak.
Öğrenciler ve öğretmenler tüm gün okulda olup, ders işlemeye devam edecekler. Öte yandan okullarda çeşitli etkinlik ve kutlamalar da gerçekleştirilebilir.