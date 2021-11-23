Haberler

Eğitim Haberleri

24 Kasım Öğretmenler Günü okul var mı, ders işlenecek mi?

24 Kasım Öğretmenler Günü okul var mı, ders işlenecek mi?

Öğretmenler günü arifesinde öğrencilerin merak konusu olan "okul var mı, ders işlenecek mi" sorularına yanıt aranıyor. Peki 24 Kasım Çarşamba günü tatil mi, yarım gün mü, okul var mı? İşte detaylar...