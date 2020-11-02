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    5 ve 9’uncu sınıf öğrencileri eğitime başladı, trafik yoğunlaştı

    Normalleşme adımları kapsamında 5 ve 9’uncu sınıf öğrencileri bugün yüz yüze eğitime başladı. İstanbul’da trafik yoğunluğu arttı.
    • İHA
    • 02.11.2020 - 08:38
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    5 ve 9’uncu sınıf öğrencileri eğitime başladı, trafik yoğunlaştı

    Öncelikle okul öncesi ve 1’inci sınıflar, sonrasında ise 2, 3, 4, 8. ve 12’nci sınıflar için yüz yüze eğitim başlatılmıştı.

    Bugün de 5’inci ve 9’uncu sınıf öğrencileri okullarına gitmek için sabahın erken saatlerinde yola çıktı.

    İSTANBUL’DA YOĞUN TRAFİK

    Bu durum İstanbul’da trafik yoğunluğu oluşmasına neden oldu. Sabahın erken saatlerinde İstanbul’daki trafik yoğunluğu yüzde 38 seviyesine ulaştı.

    5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başladı İstanbul’da trafik yoğunluğu arttı İZLE

    HAFTADA 2 GÜN GİDECEKLER

    5’inci ve 9’uncu sınıf öğrencilerinin haftada 2 gün yüz yüze eğitim için okullarına gideceği öğrenildi.

    5 ve 9’uncu sınıf öğrencileri eğitime başladı, trafik yoğunlaştı #1

    5 ve 9’uncu sınıf öğrencileri eğitime başladı, trafik yoğunlaştı #2

    5 ve 9’uncu sınıf öğrencileri eğitime başladı, trafik yoğunlaştı #3

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