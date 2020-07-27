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    YKS sonuçları açıklandı

    YKS sonuçları açıklandı

    YKS sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden bu sabah erişime açıldı.
    • AA
    • 27.07.2020 - 07:41
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    YKS sonuçları açıklandı

    Koronavirüs önlemleri altında, 27-28 Haziran'da yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesinde açıklandı.

    Saat 07.30 itibariyle sonuçları erişime açan ÖSYM'nin açıklaması şöyle:

    "27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2020-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, sınav sonuçlarına  27 Temmuz 2020 tarihinde saat 07.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

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