YKS sonuçları açıklandı

En Son Haber

YKS sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden bu sabah erişime açıldı.

Koronavirüs önlemleri altında, 27-28 Haziran'da yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesinde açıklandı.

Saat 07.30 itibariyle sonuçları erişime açan ÖSYM'nin açıklaması şöyle:

"27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2020-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Temmuz 2020 tarihinde saat 07.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

TERCİHLER 6-14 AĞUSTOS'TA



Tercihler, 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.