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YDS sonuçları açıklandı
27 Eylül'de yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) sonuçları, erişime açıldı.
- AA
- 22.10.2020 - 11:47
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS) sonuçlarını açıkladı.
ÖSYM SONUÇLARI YAYINLADI
ÖSYM'nin Twitter hesabında yer alan açıklamaya göre, 27 Eylül'de uygulanan 2020-YDS'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.