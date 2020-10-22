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    YDS sonuçları açıklandı

    27 Eylül'de yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) sonuçları, erişime açıldı.
    • AA
    • 22.10.2020 - 11:47
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    YDS sonuçları açıklandı

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS) sonuçlarını açıkladı.

    ÖSYM SONUÇLARI YAYINLADI

    ÖSYM'nin Twitter hesabında yer alan açıklamaya göre, 27 Eylül'de uygulanan 2020-YDS'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

    Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

    SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

    YDS sonuçları açıklandı #1

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