KPSS sonuçları açıklandı

Açıklanan KPSS-2021/1 sonuçlarını adaylar, ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebilecek.

Bu yıl KPSS adaylarının bir kısmı 1 ve 8 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini ÖSYM'ye verdi.

ÖSYM tarafından alınan tercihler sonucunda bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri de tamamlandı.

SONUÇLAR AÇIKLANDI

Bugün itibarıyla internet sitesinden yerleştirme sonuçlarına bakılabileceği, ÖSYM tarafından duyuruldu.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI

Yerleştirme sonuçlarına, T.C. kimlik numarası ve şifre ile bakılabilecek.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYIN





ÖSYM AÇIKLADI

ÖSYM, tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1-8 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Temmuz 2021 tarihinde saat 09.10’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir."