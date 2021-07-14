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KPSS sonuçları açıklandı
- İHA
- 14.07.2021 - 09:24
- Güncelleme : 14.07.2021 - 09:48
Bu yıl KPSS adaylarının bir kısmı 1 ve 8 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini ÖSYM'ye verdi.
ÖSYM tarafından alınan tercihler sonucunda bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri de tamamlandı.
SONUÇLAR AÇIKLANDI
Bugün itibarıyla internet sitesinden yerleştirme sonuçlarına bakılabileceği, ÖSYM tarafından duyuruldu.
YERLEŞTİRME SONUÇLARI
Yerleştirme sonuçlarına, T.C. kimlik numarası ve şifre ile bakılabilecek.
ÖSYM AÇIKLADI
ÖSYM, tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"1-8 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Temmuz 2021 tarihinde saat 09.10’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir."