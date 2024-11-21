ABD'ye en çok öğrenci gönderen ülke Hindistan

AA

Dünyanın en prestijli okullarına ev sahipliği yapan ABD, her yıl milyonlarca yabancı öğrenci ağırlıyor.

Birçok coğrafyadan öğrencilerin bir araya geldiği ABD'de, yabancı öğrencilere ilişkin yeni bir rapor yayımlandı.

ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı Eğitim ve Kültür İşleri Bürosunun desteğiyle Uluslararası Eğitim Enstitüsü tarafından hazırlanan "Open Doors 2024" raporu, uluslararası öğrenci hareketliliği için özel olarak hazırlandı.

EN ÇOK HİNDİSTANLI ÖĞRENCİ BULUNUYOR

2023-2024 eğitim öğretim yılında yüksek öğrenim görmek amacıyla ABD'ye gelen Hindistanlı öğrenci sayısının 331 bin 602, Çinli öğrenci sayısının ise 277 bin 398 olduğu belirtildi.

ÇİN'İ GEÇTİ

Buna göre, 2008-2009 eğitim öğretim yılından bu yana Çin'in gerisinde kalan Hindistan, bu yıl Çin'i geçerek ABD'ye en çok öğrenci gönderen ülke oldu.

TÜRKİYE, AVRUPA SIRALAMASINDA ÜÇÜNCÜ

Yaklaşık 1 milyon 127 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan ABD'ye en çok öğrenci gönderen 3. ülke ise 43 bin 149 ile Güney Kore oldu.

Avrupa'da ise ABD'de eğitim görmeye en fazla talebi 10 bin 473 öğrenci ile İngiltere gösterdi.

İngiltere'yi, 9 bin 230 öğrenci ile Almanya ve 9 bin 148 öğrenci ile Türkiye takip etti.