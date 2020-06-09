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    Adana'da polisten çocuklara koronavirüs eğitimi

    Adana'da polis ekipleri, anaokulu öğrencilerine koronavirüs kapsamında alınan önlemleri anlattı.
    • AA
    • 09.06.2020 - 23:22
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    Adana'da polisten çocuklara koronavirüs eğitimi

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, kentteki özel bir anaokulunu ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

    Ekipler, ziyaret ettikleri çocuklara koronavirüsten korunmaları için alabilecekleri önlemleri anlattı.

    VİRÜSTEN KORUNMAYI "CAN POLİS" İLE ANLATTILAR

    "Can polis" olarak adlandırılan "maskot" polisin de yer aldığı etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

    Ekipler, çocuklara virüsten korunmaları için maske dağıtıp, polis şapkası ve üzerinde polis çıkarması bulunan anahtarlık hediye etti.

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