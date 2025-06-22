Adana'da sınav alanına erken gelmesine rağmen sınava giremedi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Türkiye genelinde 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 250 sınav merkezinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2025-YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.
Adana'da da Çukurova Üniversitesi Yerleşkesinde birçok binada sınava girildi.
YİNE SINAVA GEÇ KALANLAR OLDU
Sınava giren adaylar gerçekleştirilen aramadan sonra salonları alındı.
Saat 10.15'te başlayan sınava girişler saat 10.00'da son buldu.
YKS'lerde bir ritüel haline gelen sınava geç kalma, yine yaşandı.
OKUL KAPISINA GEÇ GELDİ
Bu kez sınava gireceği alana erkenden gelen ancak bahçede oturan bir kadın saat 10.02'de kapıya gelince sınava giremedi.
Görevlilerin saat 09.45'ten itibaren sürekli bağırarak uyarı yapmasına rağmen kadın daldığını söyleyip sınava saat 10'dan sonra girmek istedi.
İKNA ÇABASI BOŞA ÇIKTI
Ancak görevliler sınava alamayacaklarını söyledi.
Kadın bir süre görevliyi ikna etmeye çalışsa da sınava giremeyeceğini anlayınca salon kapısından uzaklaştı.