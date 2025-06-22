Adana'da sınav alanına erken gelmesine rağmen sınava giremedi Çukurova ilçesinde bir kadın, YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri sınavına girmek için, erkenden salonun olduğu yere gelse de, saat 10.00'da kapıda bulunmadığı için sınava giremedi.