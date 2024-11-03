Adaylar bugün düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nda ter döktü

AA

Birçok adayın heyecanla beklediği ve yoğun bir tempo ile hazırlandığı sınav günü geldi...

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bugün gerçekleştirildi.

22 Kasım'da açıklanacak sınav sonuçları, bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

ADAYLAR SAAT 10.00'DAN SONRA İÇERİ ALINMADI

89 sınav merkezinde, saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar 180 dakika boyunca ter döktü.

Ayrıca, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

İL VE İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ SAAT 10.00'A KADAR AÇIK BULUNDURULDU

Emniyet personeli dahil 17 bin 721 kişinin görev yaptığı sınav için 81 ilde 399 bina ve 5 bin 26 salon kullanıldı.

Öte yandan, kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri saat 10.00'a kadar açık bulunduruldu.

TOPLAM 114 BİN 623 ADAY BAŞVURMUŞTU

2024-YDS/2'ye İngilizce'de 104 bin 363 aday, Arapça'da 6 bin 568 aday, Almanca'da 1.688 aday, Fransızca'da 1.038 aday ve Rusça dillerinde ise 966 aday olmak üzere toplam 114 bin 623 aday başvuruda bulunmuştu.



