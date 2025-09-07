Adıyaman deprem öncesinden daha fazla derslikle eğitime hazır

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki peş peşe gerçekleşen iki yıkıcı depremden 11 il birden etkilenmişti.

Depremden etkilenen illerin arasında yer alan Adıyaman'da, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında bir yandan yıkılan okulların yerine yenileri yapılırken, diğer yandan da derslik kapasitesi artırıldı.

ADIYAMAN'DA 158 BİN ÖĞRENCİ VAR

Kentte bu hafta itibarıyla 20 bin öğrenci uyum eğitimi kapsamında dersbaşı yaptı, 8 Eylül itibarıyla da 158 bin öğrencinin tamamı dersbaşı yapacak.

Deprem öncesinde 6 bin 247 derslik bulunan kentte, büyük afetin ardından 930 derslik kullanılamaz hale geldi.

DEPREM SONRASINDA 110 OKUL, 1.340 DERSLİK YAPILDI

Depremin hemen ardından eğitim kurumlarının ayağa kaldırılması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında bugüne kadar 110 okul, 1.340 derslik yapıldı.

DEPREM ÖNCESİNE GÖRE 410 DERSLİK FAZLALAŞTI

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, devletin güçlü desteğiyle kentte kısa sürede önemli yatırımlar yapıldığını söyledi.

İnşası tamamlanan okulları hızlıca eğitime açtıklarını belirten Tosun, "Depremden sonra 110 okulumuzu ve 1.340 dersliğimizi eğitim öğretime kazandırmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Deprem öncesi derslik sayımıza 410 derslik fazlasıyla başlamış olduk. Devam eden 27 okulumuz ve 435 dersliğimizin tamamlanmasıyla yüzde 17'lik artışla toplam 7 bin 347 dersliğe ulaşacağız." diye konuştu.

İKİLİ EĞİTİM SONA ERECEK

Deprem öncesinde 47 okulda ikili eğitim yapılırken afetin ardından bu sayının 117'ye yükseldiğini hatırlatan Tosun, "Bugün itibarıyla sadece 14 okulumuzda ikili eğitim devam ediyor. Devam eden yatırımlarımız tamamlandığında Adıyaman'daki tüm okullarımız tekli eğitime geçmiş olacak. Eğitim öğretim faaliyetlerimizi fiziki imkanları tamamlanmış okullarımızda sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.