Afyonkarahisar'da YKS sınavına ambulansla götürüldü

Afyonkarahisar’da üniversite sınavına katılmak isteyen, solunum sıkıntısı yaşayan bir öğrenci için gelen özel talep hızla değerlendirildi ve sağlık desteği en kısa sürede organize edildi.

SINAVA KATILIMI İÇİN GÖRÜŞMELER YAPILDI

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Dr. Hakkı Öztürk, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi’nde yatarak tedavi gören öğrencinin Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılabilmesi için gerekli sağlık koşullarının sağlanması talebinin kendilerine iletildiğini belirtti. Müdürlük olarak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile yoğun görüşmeler yapıldığını ve sınava katılım izninin alınması için büyük emek harcandığını ifade etti.

İKİ SINAVA DA TIBBİ DESTEK EŞLİĞİNDE TAŞINDI

Sınav süresince İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda 112 Acil Sağlık ekipleri, öğrencinin tıbbi destek eşliğinde güvenli şekilde sınav merkezine ulaştırılmasını sağladı. Sağlık ekipleri, sınav boyunca oksijen desteği sundu ve sınav sonrası öğrencinin tedavisinin devamı için hastaneye geri naklini gerçekleştirdi.