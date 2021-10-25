Bakanlıktan dev destek! Üniversite öğrencisi nakdi yardım başvurusu nasıl yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bu yıl içerisinde üniversite öğrencilerine 1,5 milyon lira destek verildiğini bildirdi. Peki üniversite öğrencisi nakdi yardım başvurusu nasıl yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2020-2021 yılı eğitim öğretim döneminde üniversite öğrencilerine 1,5 milyon lira destek verildiğini duyurdu.

Bu açıklamanın ardından SYDV üniversite nakdi yardımları, üniversite öğrencilerinin gündemindeki yerini aldı.

Başvuruda bulunmak isteyenler, SYDV üniversite öğrencisi nakdi yardım başvurusunun nasıl yapılacağını merak ediyor.

Peki, SYDV üniversite yardımı nasıl alınır? Üniversite öğrencisi nakdi yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

ÜNİVERSİTE NAKDİ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, yükseköğrenim öğrencilerinin eğitim süreçlerine Bakanlık olarak katkıda bulunduklarını vurgulayarak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından ayni ve nakdi olmak üzere yardım yapıldığı bilgisini verdi.

Bu kapsamda yardımın yıl boyunca ihtiyaca göre yapıldığının altını çizen Bakan Yanık, "Bu yıl içerisinde 2 bin 486 öğrenciye destek sağlandı." ifadesini kullandı.

YARDIMDAN FAYDALANMAK İSTEYENLER 'SYDY'LERE BAŞVURABİLİR

Yanık, yükseköğrenim öğrencilerine verilen yardımın geçmiş yıllarda diğer sosyal yardımların altında sürdürüldüğünü belirterek, "Artık üniversite öğrencilerimize yaptığımız bu yardımı daha etkin ve verimli kullanabilmek için ayrı bir başlık olarak sürdürüyoruz. Öğrencilerin talepleri ışığında bu yardımı daha verimli kullanmayı hedefliyoruz." bilgisini paylaştı.

Toplumun tüm kesimlerine sosyal yardımların ve sosyal hizmetlerin ulaştırılması için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Yanık, "Bu yıl içerisinde üniversite öğrencilerine toplam 1,5 milyon lira tutarında destek verdik. Türkiye'nin geleceğini inşa edecek üniversite öğrencilerimize, yani gözbebeklerimize maddi ve manevi her türlü desteği sunuyoruz, sunmaya da devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yanık, yükseköğrenim yardımından faydalanmak isteyen üniversite öğrencilerinin, ailelerinin bulunduğu ildeki ve öğrenim için ikamet ettiği yerdeki SYDV'lere başvuru yapabileceğini kaydetti.