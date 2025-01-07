Ankara'da emekli olan beden eğitimi öğretmenine uğurlama

DHA

Ankara'da yürek ısıtan bir organizasyon vardı.

Ankara Keçiören ilçesindeki Şehit Bayram Kavcı Ortaokulu'ndaki bu küçük organizasyonda okulun 65 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Hasan Yürürer, unutamayacağı bir gün yaşadı.

Meslek hayatında 45 yılı geride bırakarak yaş haddinden emekliye ayrılan Yürürer'i okuldaki son gününde öğrencileri ve meslektaşları yalnız bırakmadı.

ALKIŞLARLA UĞURLANDI

Dün son ders zili ile birlikte meslek hayatını sonlandıran Yürürer, okul koridorunda kendisini uğurlayan öğrenciler ve öğretmenlerin alkışları eşliğinde okuldan ayrıldı.

AĞLAYANLAR OLDU

Bazı öğrenciler ise gözyaşlarını tutamadı.

Emekli öğretmen Hasan Yürürer, anlamlı veda için öğrencilere ve meslektaşlarına teşekkür etti.