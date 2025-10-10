Antalya'da 63 yaşında üniversiteli oldu

İlk ve orta öğrenimini Antalya'da tamamlayan İsmet Güler, 1985 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu.

Aynı yıl başlayan edebiyat öğretmenliği 5,5 yıl boyunda Samsun'da devam etti.

1990 yılında Antalya'ya dönen Güler, 2020 yılına kadar sürdürdüğü meslek hayatını emekli olarak noktaladı.

İsmet Güler, “Meslek hayatımda çok şanslıydım. Antalya Tiyatro Şenliği, şiir dinletileri, gazeteler, dergiler, bilgi yarışmaları, münazaralar, futbol turnuvaları. 35 yıl boyunca çok renkli bir öğretmenlik yaptım." dedi.

KARDEŞİNDEN ETKİLENDİ

Emeklilik sonrası 2022'de üniversite sınavına girip, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nü kazanan Güler, ikinci üniversiteye başlamasındaki önemli etkenlerinden birinin kardeşi olduğunu anlattı.

Güler, “Kardeşim Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. Onun üniversite tercihlerini zamanında ben yapmıştım. Zaman zaman sıkıntılar yaşayınca 'Acaba ona kötülük mü ettim' diye düşündüm. Bu da beni iletişim alanına yönlendiren etkenlerden biri oldu. Bir de ben denemek istedim." dedi.

"İÇİMDE KALAN HAYALİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTEDİM"

Geçmişten gelen hayalini gerçekleştirmek için ikinci üniversiteyi okumaya karar verdiğini anlatan Güler, “Gençliğimde spor spikeri olmayı çok istemiştim. O dönem radyo yaygındı, hatta sesli antrenmanlar yapardım. Ama şartlardan dolayı öğretmenliği tercih ettim. İçimde kalan bu hevesi emeklilikten sonra hayata geçirmek istedim." diye konuştu.

"GENÇLERLE BERABER OLMAK OLAĞANÜSTÜ BİR KEYİF"

İkinci üniversite deneyimini anlatan Güler, yaşı dolayısıyla yaşadığı avantajları ve dezavantajları aktardı. Güler, “Gençlerle bir arada olmak olağanüstü bir keyif. Onlarla ders çalışmak, sohbet etmek, aynı sıraları paylaşmak beni daha zinde hissettiriyor.

Bilgisayar tabanlı derslerde zorlanıyorum ama öğrencilerden destek alıyorum. En çok da gençlerle iletişim halinde olmak bana enerji veriyor." dedi.

"BANA HOCA DA DİYORLAR, AĞABEY DE"

Öğrencilerin kendisine bazen 'hocam' bazen 'ağabey' dediğini anlatan Güler, bu durumdan hoşnut olduğunu belirtti.

Güler, “Öğretmenlik ve öğrencilik çok farklı pozisyonlar ama ikisini de yaşadım. Derslerde hocalar bizden fikir istediğinde katkı sunuyorum ama çoğunlukla gençlerin söz almasını tercih ediyorum." dedi.

Emekli olmasına rağmen boş durmak istemediğini söyleyen Güler, ikinci üniversitedeki hedefinin yeni şeyler öğrenmek olduğunu belirtti.

Güler, “Hayatım boyunca aktif bir insan oldum. Şimdi yeni şeyler öğrenmek, hayatıma yeni bir sayfa açmak, yeni anılar biriktirmek istiyorum. Gençlere de tavsiyem bu; yaşı kaç olursa olsun insan hayatın içinde kalmalı, pozitif olmalı ve her şeyden bir ders çıkarmalı." dedi.