Mersin'de köy okulu 2 öğrenci için açık

Mersin'in Mut ilçesine bağlı 360 nüfuslu Sarıkavak Mahallesi'ndeki Kürkçü İlkokulu'nda öğrenci sayısı, nüfus azlığı nedeniyle düştü.

Son 3 yıldır 10 öğrenci olan ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki okulda 2025-2026 eğitim öğretim döneminde biri yeni kayıt 2 öğrenci kaldı.

Okulun tek öğretmeni Öğretmen Emine Kılıç, haftanın 5 günü aynı sınıfta ilkokul birinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Ersan Özel ile dördüncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Miray Güdür'e eğitim verdi.

Özel okul gibi eğitim gören 2 öğrenci yarı yılı başarıyla tamamlayarak karnelerini aldı. Okula gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Dölek'te öğrencilere kitap hediye etti.

10 ÖĞRENCİ VARDI, 2'YE DÜŞTÜ

3 yıldır okulda görev yaptığını anlatan öğretmen Emine Kılıç, "Burada ilk 10 öğrenciyle göreve başlamıştım.

Şu an 2 tane öğrencimiz kaldı. Bunun nedeni köyün nüfusunun genellikle yaş almış nüfus olması, doğurganlık oranının az olması ve çocuk sayısının azalmasından kaynaklı.

Ayrıca köyün merkeze uzak olması da bunu çok etkiledi. Şu an 2 tane öğrencimizle eğitim öğretime devam ediyoruz." dedi.

Resmi törenleri ihmal etmediklerini de aktaran Kılıç, "Her hafta pazartesi ve cuma günü kesinlikle istiklal marşımızı okuyoruz. Bir tane öğrencimiz bile kalsa istiklal marşımızı okumaya devam edeceğiz." diye konuştu.

ASKER VE HEMŞİRE OLMANIN HAYALİNİ KURUYORLAR

Birinci sınıf öğrencisi Ersan Özel ise "Okulumu çok seviyorum arkadaşımı da, öğretmenimi de çok seviyorum. Asker olacağım, vatanımı koruyacağım." ifadelerini kullandı.

Dördüncü sınıf öğrencisi Miray Güdür ise "Öğretmenimi çok seviyorum, okuldaki arkadaşımı çok seviyorum. Okulumuzda iki kişi olsak bile arkadaşımla güzel oyunlar oynuyoruz. Öğretmenimiz okuldan sonra bizimle etkinlik yapıyor, bize çiğköfte yapıyor, bize çorbalar yapıyor, makarna yapıyor.

Onu çok seviyoruz, oda bizi çok seviyor. Onun değeri bizde çok fazla. Onu çok seviyoruz o bize her şeyi öğretti. Okuyunca hemşire olacağım. Hasta insanları iyileştireceğim, onların tedavilerine gireceğim, onların iyi olmasını sağlayacağım." şeklinde konuştu.