ÖSYM duyurdu: MSÜ sonuçları açıklandı

ÖSYM, MSÜ sonuç tarihi için geri sayım sona erdi. ÖSYM 2026 yılı sınav takviminde MSÜ sonuç tarihine de yer verildi. 1 Mart Pazar günü Türkiye genelinde gerçekleştirilen sınava katılan adayların beklediği sonuçlar az önce erişime açıldı.
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) 1 Mart 2026 Pazar günü gerçekleştirildi.
1 Mart 2026 tarihinde uygulanan 2026 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2026-MSÜ) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 24 Mart 2026 tarihinde saat 10.05’ten itibaren ÖSYM’nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
