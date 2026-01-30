Ardahan'da yarıyıl tatilinde okul için seferber oldular

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Öğrencilerin yarıyıl tatilinde olmasını değerlendiren Ardahan Fen Lisesi idarecileri, okul binasında bakım ve yenileme çalışmalarına başladı. Okul müdürü ve yardımcıları, çalışanlarla birlikte sınıflardan koridorlara kadar okulun birçok alanında onarım ve temizlik yaptı.

SINIFLAR BAŞTAN AŞAĞI ELDEN GEÇİRİLDİ

Badana, sıva ve boya işlemlerinin ardından genel temizlik çalışmalarının gerçekleştirildiği okulda, sıralar düzenlenerek sınıflar eğitim öğretime hazır hale getirildi. İdarecilerin bizzat çalışmalara katılması, okulda dayanışma örneği sergiledi.

280 ÖĞRENCİ İÇİN DAHA SAĞLIKLI BİR ORTAM

10 derslikte 280 öğrencinin eğitim gördüğü Ardahan Fen Lisesi’nde, 26 öğretmen görev yapıyor. Yapılan çalışmalarla öğrencilerin ikinci döneme hijyenik ve düzenli bir ortamda başlaması hedefleniyor.

"İKİNCİ DÖNEME HAZIR OLMAK İSTEDİK"

Okul Müdürü Aşkın Hüseyinoğlu, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine titizlikle hazırlandıklarını söyledi. Okulun tüm sınıflarının elden geçirildiğini belirten Hüseyinoğlu, çalışmaların planlı şekilde sürdüğünü ifade etti:

Boya ve badana çalışmalarını tamamladık. Ardından genel temizlik yaparak sıraları yerlerine yerleştirdik. Öğrencilerimizi daha güzel ve sağlıklı bir ortamda karşılamak için önümüzdeki günlerde de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

İDARECİLERDEN GÖNÜLLÜ KATKI

Müdür Yardımcısı Muhsin Okcu da tatil süresince yapılan çalışmalara gönüllü olarak katıldıklarını belirtti. Öğrencilerin hijyenik bir ortamda eğitim almalarının öncelikleri olduğunu vurgulayan Okcu, bu sürecin kendileri için anlamlı olduğunu dile getirdi: