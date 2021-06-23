Atatürk Üniversitesi'nden AÖF öğrencilerine 5 ders müjdesi

Atatürk Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan öğrencilerin yaz okulunda alabilecekleri ders sayısını 5’e çıkardı.

2019 yılının Aralık ayından ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını, eğitim başta olmak üzere hayatın tüm alanlarını sekteye uğrattı.

Koronavirüsün bulaş oranını azaltmak amacıyla uygulanan uzaktan eğitim, zorunluluk haline geldi.

Uzaktan eğitm sürecinde eğitim hizmetlerine aralıksız devam eden Atatürk Üniversitesi de Açıköğretim Fakültesi'nde (ATA-AÖF) eğitim gören öğrencilere bu süreçte yardımcı olabilmek adına yeni bir karar aldı.

YAZ OKULUNDA ALINABİLECEK DERS SAYISI BEŞE ÇIKARILDI

Yıl boyunca sürdürdüğü eğitim ve öğretim sürecini, 9 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak olan yaz okulunda da devam ettirecek olan Atatürk Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi'nde (ATA-AÖF) eğitim gören öğrencilerin kariyer hedeflerine daha hızlı ulaşabilmeleri adına yaz okulunda alabilecekleri ders sayısını 5’e çıkardı.

Buna göre, Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, açılacak derslerden öncelikle alt yarıyıl dersleri olmak üzere, daha önce başarısız oldukları ya da takip eden üst yarıyıllardan (güz ya da bahar) ilk kez alacakları toplam 5 adet dersi seçebilecek.

''ÜLKE YÜKSEKÖĞRETİMİNE DESTEK VERMEYE DEVAM EDİYORUZ''

Pandemi nedeniyle geride bırakılan dönemi online olarak geçirdiklerini aktaran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 64 yıllık tecrübesi, nitelikli personeli ve donanımlı altyapısı ile pandemi sürecini oldukça başarılı bir şekilde geçirdiklerini belirtti.

Sürece hemen adapte olunduğunun altını çizen Rektör Çomaklı: ''Hem örgün hem de uzaktan eğitim alan tüm öğrencilerimize yüz yüze eğitimi aratmayacak düzeyde bir hizmet sunmak için tüm personelimiz ile yoğun bir gayret gösterdik. Yeni YÖK kapsamında ülke yükseköğretimine destek vermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle çalışma arkadaşlarıma gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür ediyor, tüm öğrencilerimize ise yaz okulunda başarılar diliyorum.'' ifadelerini kullandı.