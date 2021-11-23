AUZEF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Dekanlıktan açıklama geldi!

AUZEF Dekanı Prof. Dr. Levent Şahin, İstanbul Üniversitesi AUZEF güz dönemi ara sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bilgi verdi. Peki 2021 AUZEF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz dönemi vize sınavları, 13-14 Kasım 2021 tarihlerinde düzenlendi.

Toplam 4 oturumda gerçekleşen ara sınavların ardından sınava katılım sağlayan adaylar, AUZEF sınav sonuçları için geri sayıma geçti.

Heyecanlı bekleyiş devam ederken AUZEF Dekanı Prof. Dr. Levent Şahin, AUZEF güz dönemi ara sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin açıklamada bulundu.

Bunun üzerine binlerce açıköğretim öğrencisi, ''AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 2021-2022 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuç tarihi...

2021 AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) ara sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz bir tarih verilmedi.

Ancak AUZEF Dekanı Prof. Dr. Levent Şahin, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''Ara sınav sonuçlarınızın değerlendirme işlemi devam ediyor. Bu haftanın sonuna doğru açıklayacağız. Takdir edersiniz ki artık çok daha kalabalık bir aileyiz. Hatasız bir şekilde açıklanması için arkadaşlarımız 24 saat esasına göre çalışıyorlar.''

Bu açıklamaya göre, AUZEF ara sınav sonuçlarının bu hafta sonu açıklanması bekleniyor.