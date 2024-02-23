Bakan Göktaş: Kız çocukları eğitim alanında güçlendirilecek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, erken yaşta yapılan evliliklere ve kız çocuklarına ilişkin eğitim alanında yapılan çalışmalara değindi.

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DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cüneyt Yüksel ve ilçe belediye başkan adayları ile 'Basınla buluşma' etkinliğinde konuştu.

Bakanlığın kente yaptığı yatırımları anlatan Göktaş, TÜİK tarafından açıklanan evlenme ve boşanma verilerini değerlendirdi.

"Aileyi korumaya ve güçlendirmeye yönelik sosyal politikalar önemli"

TÜİK tarafından açıklanan evlenme ve boşanma verilerini değerlendiren Göktaş, "Buna göre, geçen yıl evlenen ve boşanan çiftlerin sayısı, 2022 yılına göre biraz düşmüş durumda. Bu veriler, bizim için çok önemli. Bu veriler ışığında sosyal politikalarımızı sürekli güncelliyoruz, yeniliyoruz. Ülkemizde evlenme ve boşanma ile ilgili son istatistikler, tüm dünyadakine benzer bir seyir izliyor. Bu nüfusun yaşlanması ve nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili son verilerle beraber değerlendirilmesi gereken bir durum. Pek çok ülkede bu konuyla ilgili çalışmalarda artış olduğunu görüyoruz. Aile ilgili politikalarımızın stratejik önemde olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. TÜİK'in güncel verileri, aileyi korumaya ve güçlendirmeye yönelik sosyal politikalarımızın ne kadar önemli ve kritik olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

15 Şubat'ta başvuruları başlayan Aile ve Gençlik Fonu ile gençlerimizi evlilik yolunda destekliyoruz. 15 Şubat itibarıyla ilk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki gençlerimizin başvurularını almaya başladık. Şu ana kadar gençlerimizin yoğun bir ilgisi söz konusu. Bu sabah itibarıyla 2 bin 914 çift başvurmuş durumda. İlerleyen süreçte ise programı tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız." dedi.

Kız çocuklarının eğitim alanında güçlendirilmesi

Özellikle erken yaşta ve zorla evliliklerde yapılan çalışmalarda önemli mesafeler kaydedildiğini belirten Göktaş, "Diğer yandan erken yaşta ve zorla evliliklerle ilgili son 22 yılda yaptığımız çalışmalarla çok önemli mesafe kaydettik. Erken yaşta evlilikle kararlılıkla mücadele ediyoruz. Hem hukuki alt yapısı hem meselenin sosyal boyutuna dair önemli çalışmalar yapıyoruz. Sivil toplum kuruluşları ve ilgili tüm paydaşlarla ortak çalışmalar yapıyoruz. Türkiye'de erken yaşta ve zorla evliliklerin yoğun olarak görüldüğü 28 ilde eylem planlarını uygulamaya koyduk.

8 Mart'ta Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açıklayacağımız Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nda da erken yaşta zorla evliliklerle mücadeleye yönelik kız çocuklarının eğitim alanında güçlendirilmesine ayrıca yer alacak. Erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele, bizim en önemli çalışma alanlarımızdan biri. Burada oldukça proaktif, hızlı ve yerel dinamikleri göz önünde bulunduran çözümler üretmeyi önemsiyoruz." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)