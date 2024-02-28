Bakan Tekin duyurdu! Öğrenciler yılda 40 saat sosyal sorumluluk projelerinde yer alacak "Öğrencilerimiz toplumsal hayatın bir parçası, topluma uyum sağlamış birer bireyler olarak yetişsin diye bu tür değişiklikler yaptık" diyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, her öğrencinin yılda en az 40 saat sosyal sorumluluk projelerinde yer alacağını da belirtti.

AA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına ilişkin önemli bir karar daha aldıklarını açıkladı.

İlkokul çağındaki öğrencilere tiyatro gösterileriyle trafik kurallarının öğretilmesinin amaçlandığı "Trafikte Küçük Hata Yoktur" isimli sosyal sorumluluk projesinin tanıtımı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla Zeytinburnu Fatma Süsligil İlkokulu'nda yapıldı.

Mevzuat değişti

Bakan Tekin, burada yaptığı konuşmada, hem temel eğitim hem ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin bu tür sosyal sorumluluk projeleri içerisinde yer almasını arzu ettiklerini belirterek, toplumsal hayatın bir parçası olan öğrencilerin, topluma uyum sağlamış, toplumla beraber hareket edebilecek şekilde yetişmeleri için bu tür projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Her öğrenci en az 40 saat sosyal sorumluluk projelerinde yer alacak

Mevzuatta buna göre değişiklikler yaptıklarını ve her öğrencinin yılda en az 40 saat bu tür sosyal sorumluluk projelerinde yer alacağını vurgulayan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

Trafikte hepimiz hata yapıyoruz. Geriye dönüp baktığımızda her hatamıza kendi zihnimizde bir meşruluk gerekçesi üretiyoruz. Sizden istirhamım, hatalarınızı meşrulaştıracak gerekçeler üretmeye çaba sarf etmeyin. Gerçekten de trafikte küçük hataların bedeli çok ağır oluyor.

"Yüzde 100'ü insan hatasından kaynaklanıyor"

Trafikteki bu tür kazaların yüzde 99'unun insan hatasından kaynaklandığına dikkati çeken Tekin, "Bence yüzde 100'ü insan hatasından kaynaklanıyor. Yüzde bir makineye ya da yola atfettiğimiz hata da nihayetinde onu inşa eden insandan kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu hataların tamamı yani kaybettiğimiz her canın muhasebesini, her ekonomik değerimizin muhasebesini ayrıca yapmalıyız. Burada kul hakkından tutun, ülkeye, millete zararına kadar, her türlü konu söz konusu." ifadelerini kullandı.

"Sıfır atık" ve "çevreyle ilgili farkındalığın oluşturulması"nın da projenin diğer bileşenleri olduğunu kaydeden Tekin, bu tür konulardaki farkındalığın sadece bakanlık okullarında verilmesinin doğru bir yaklaşım olmadığının altını çizdi.

"Bu çocuklar eğer iyi yetişmiyorlarsa hepimizin sorumluluğu var"

Velilere seslenen Bakan Tekin, "Bu çocuklar eğer iyi yetişmiyorlarsa hepimizin sorumluluğu var. Sizden istirhamım, toplumsal yapıda sorumlu olan insanlar, aileler, veliler, anne babalar, STK'lar olarak bizim de sorumluluğumuzu yerine getirmemiz. Bu da bu anlamda bu sorumluluk sürecinin bir parçası." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)