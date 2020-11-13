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    Bakan Ziya Selçuk: Ara tatil bugün başlıyor

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ara tatilden sonra öğrencilerin okula örgün devam edebilmelerini temenni ettiğini belirterek, maske takılmasına dikkat çekti.
    • AA & Ensonhaber
    • 13.11.2020 - 11:51
    • Güncelleme : 13.11.2020 - 14:05
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    Bakan Ziya Selçuk: Ara tatil bugün başlıyor

    Koronavirüs gölgesinde gerçekleşen eğitim sürecinde öğrencilerin dijital ortamdan alması gereken en yüksek verim Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanıyor.

    Bugün okullarda ara tatile gidilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da açıklamalarda bulundu.

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tatilden sonraki süreçte okullara dönme temennisinde olduklarını belirtti.

    "HERKESİN DESTEĞİ GEREKİYOR"

    Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklama, "Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

    Bakan Ziya Selçuk: Ara tatil bugün başlıyor #1

    Bakan Ziya Selçuk: Ara tatil bugün başlıyor #2

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