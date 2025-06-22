Bayburt'ta 4 kere girip kazanamadığı YKS'ye bu sene okunmuş suyla geldi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın bu seneki ikinci oturumu olan, Alan Yeterlilik Testleri için adaylar, salonlardaki yerlerini alırken, velilerin de heyecanlı ve stres dolu bekleyişi başladı.

Bayburt'ta berberlik yapan Yalçın Akdeniz, Spor Yönetimi Bölümü öğrencisi olmak için 4 defa üst üste sınava girdi ancak istediği bölümü bir türlü kazanamadı.

"BU KEZ ANNEMİN OKUNMUŞ SUYUYLA SINAVA GELDİM"

Bu kez annesinin okuduğu dualı suyla sınava gelen Akdeniz, üniversiteyi kazanacağını ve Spor Yönetimi Bölümü okuyacağını belirtti.

Akdeniz, "Bu sefer annemin okunmuş suyuyla sınava geldim. Bu defa başaracağım, beşinci kez sınava gireceğim. Allah izin fırsat verirse bu sene spor yönetimi kazanacağım. İnşallah bütün sır, keramet bu suda olur" diyerek, olaya şakayla yaklaştı.

VELİLER ÖĞRENCİLERDEN DAHA HEYECANLIYDI

Çocuğunu erkenden sınav merkezine getiren Galip Polat isimli veli, heyecanlı olduğunu belirtti.

Polat, sınava giren öğrencilerin vatana, millete, devlete hayırlı birer evlat olmalarını temenni etti.

Bayburt'taki tüm sınav merkezlerinde benzer görüntüler yaşanırken, aileler çocuklarının geleceği için umutla bekleyişlerini sürdürdü.