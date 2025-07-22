Bayburt'ta YKS sınavına 5'inci girişinde başarıyı yakaladı: Annemin duaları yetti

21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen TYT ve AYT oturumlarında binlerce öğrenci ter döktü.

Oturumlara annesinin okunmuş suyuyla giden Yalçın Akdeniz, sınav öncesinde "Annemin okunmuş suyuyla geldim. Bu sefer başaracağım. Bu sene sınava tam beşinci kez gireceğim. Allah izin, fırsat verirse Spor Yönetimini kazanacağım." ifadelerini kullanmış, kullandığı sözlerle akıllara kazınmıştı.

Sonuçların açıklanmasıyla büyük sevinç yaşayan Akdeniz, annesinin okunmuş suyuyla beşinci defa girdiği sınavda başarıyı yakaladı.

"BU SENE ANNEMİN OKUNMUŞ SUYUYLA GİTTİM"

Annesinin dualarına inandığını ve sınav günü manevi olarak daha güçlü hissettiğini söyleyen Akdeniz, " Bu sene beşinci kez YKS’ye girdim. Sınava annemin okunmuş suyuyla gittim. Çok şükür okunmuş su bu yıl beni rahatlattı. Annemin duaları yetti. Aldığım puan Spor Yönetimi bölümü için yeterli oldu. Tercihler açıklandığında bu bölüme yerleşmeyi umut ediyorum. Bu sefer çok mutluyum, çok sevinçliyim. İnşallah nasip olursa, annemin okunmuş suyunun kerametini göreceğiz." dedi.

"BAŞARININ SIRRI ÇALIŞMAKTIR"

Akdeniz, başarının yalnızca maneviyata değil, düzenli çalışmaya da bağlı olduğunu vurgulayarak, "İşten fırsat buldukça ders çalışmaya gayret gösterdim. Kitaplar aldım, soru çözdüm. Soru çözme tecrübem gelişti, bu tecrübe güzeldi. Önceki dört sınavda o kadar çok soru gördüm ki soru okuma ve çözme yöntemim gelişti. Başarının sırrı çalışmaktır. İlk denemelerimde bu kadar ciddiye almamıştım.

Ciddiye alınca, konulara ve sorulara biraz bakınca yapılabiliyor. Tabii annemin okunmuş suyu biraz içimizi rahatlattı ama şuna inanıyorum, çalışmadan hiçbir şey başarılamaz. Önemli olan tek şey çalışmakmış." ifadelerini kullandı.

YILLARDIR SÜREN MÜCADELESİNİ SONLANDIRMAYI HEDEFLİYOR

Dört kez başarısızlıkla sonuçlanan sınav macerasının ardından beşinci denemesinde hem annesinin duaları hem de kendi emeğiyle başarıya ulaşan Akdeniz, Spor Yönetimi bölümüne yerleşerek yıllardır süren mücadelesini sonlandırmayı hedefliyor.