Belirsizlikler endişelendiriyor! Yapay zeka eğitime girdi

AA

Yapay zeka hayatımızın her yerine girdi.

Hızlı gelişimi sonucu yapay zeka, öğrenciler, öğretmenler ve okul idarecileri tarafından kullanılmasıyla eğitimdeki yerini de aldı.

Okullara her gün biraz daha entegre olan yapay zekanın yakın gelecekte eğitim sistemini nasıl değiştireceği endişelere neden oluyor.

DEVAMSIZLIK ÇETELESİ TUTUYOR

Gündelik hayatta ChatGPT gibi sohbet robotlarıyla özdeşleştirilen yapay zeka, esasında farklı sistemler ve işlevleriyle pek çok okul ve üniversitede kullanılıyor.

Bu okullarda devamsızlık kayıtlarını tutmak, ders programlarını hazırlamak, çoktan seçmeli sınavları okumak gibi rutin görevler, yapay zekaya yaptırılıyor.

ÖZEL DERS VEREREK ÖĞRETMENLERİNİN İŞLEVİNİ GÖREBİLİR

En etkili eğitim şekli olduğu düşünülen birebir ve kişiselleştirilmiş öğretim modelini çok sayıda öğrenciye düşük maliyetle ulaştırma potansiyeli, yapay zekanın eğitime en büyük olası katkıları arasında sayılıyor.

TEMBEL NESİL GELİYOR

Eğitim ile yapay zeka arasında henüz deneme-yanılma aşamasındaki bu etkileşime öğrencilerin tembelleşmesi, ölçme-değerlendirme kriterlerinin değersizleşmesi, öğretmenlerin işsiz kalması gibi felaket senaryoları penceresinden bakılıyor.