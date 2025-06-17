AA & Ensonhaber

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 1988’de öğretmenliğe adım atan 59 yaşındaki Fesih Tutuğ, meslek hayatının büyük bir bölümünü Bitlis’te geçirdi. 1990 yılında atandığı Bitlis’te 15 yıl boyunca görev yaptıktan sonra Adana’ya tayin edilen Tutuğ, burada geçirdiği 3 yılın ardından yeniden Bitlis’e dönerek eski okulunda görevini sürdürmeye devam etti.

Bitlis Lisesi’nde coğrafya öğretmenliği yapan Tutuğ, yıllar içerisinde yüzlerce öğrenci mezun etti. Bugün ise o öğrencilerden bazılarıyla aynı okulda görev yapmanın gururunu yaşıyor. Müdür Yardımcısı Serdar Uluç, fizik öğretmeni Gökmen Şeker, matematik öğretmeni Onur Humaç ve edebiyat öğretmeni Saniye Erdil, bir zamanlar sınıfında ders dinledikleri Tutuğ’un şimdi meslektaşı.

"ÖĞRENCİLERİMLE AYNI OKULDA ÇALIŞMAK, EN BÜYÜK MUTLULUĞUM"

Meslekte 37 yılı geride bırakan Fesih Tutuğ, geçmişte kısa bir süre idarecilik yaptığını, 2012'de tekrar sınıfa dönerek coğrafya öğretmenliğine devam ettiğini anlattı. “Bitlis Lisesi benim için sadece bir okul değil, aynı zamanda bir yuva.” diyen Tutuğ, duygularını şöyle dile getirdi:

Şu an dört eski öğrencimle aynı okulda görev yapıyoruz. Bu, meslek hayatımın en anlamlı ve gurur verici anlarından biri. Onlarla geçmişten kalan anılarımızı sık sık paylaşıyoruz. Öğrencilerime hâlâ büyük bir saygı gösteriyorlar ve bu durum diğer öğrencilere de örnek oluyor. Artık bayrağı genç meslektaşlarıma devretme zamanı yaklaşıyor.

"HOCAMIZIN İZİNDEN GİTMEK GURUR VERİCİ"

Okulun müdür yardımcısı Serdar Uluç ise 2021 yılında mezun olduğu liseye yönetici olarak döndü. Öğrencilik yıllarında dersini aldığı hocasıyla aynı kurumda çalışmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını dile getiren Uluç, “Fesih Hocam hâlâ büyük bir azimle görevini sürdürüyor. Sabah okulda ondan önce olmak neredeyse imkânsız. Hem öğrencisi hem meslektaşı olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum." dedi.

2004 mezunu fizik öğretmeni Gökmen Şeker de aynı duyguları paylaştı:

Fesih Hocamız sadece ders anlatan bir öğretmen değil, aynı zamanda bizi hayata hazırlayan bir rehberdi. Şimdi onunla aynı okulda aynı amaç için çalışıyor olmak büyük bir onur.

GENÇ MESLEKTAŞLARIYLA TECRÜBELERİNİ PAYLAŞIYOR

Fesih Tutuğ, yalnızca geçmişteki öğrencileriyle aynı ortamda bulunmanın değil, onlara rehberlik etmenin de büyük bir sorumluluk taşıdığını ifade ediyor. Bilgi ve deneyimlerini yeni nesil öğretmenlerle paylaşarak onların mesleki gelişimine katkıda bulunmayı sürdürüyor.

Bitlis Lisesi’nde yaşanan bu buluşma, eğitim dünyasında öğretmen-öğrenci bağının zamanla nasıl bir meslektaşlığa dönüşebileceğinin en güzel örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.