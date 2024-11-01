AA & Ensonhaber

Bitlis'in Hizan ilçesindeki Oymapınar Köyü İlkokulu öğretmenleri, öğrencilerin derslere ilgisini artırmak ve öğrenmeyi keyifli hale getirmek için “Eğitimi Doğaya Taşıyoruz Projesi”ni başlattı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Tarhan’ın destek verdiği bu proje çerçevesinde öğretmenler, öğrencileri köyün bahçelerine ve ağaçlık alanlarına götürerek doğayla iç içe bir eğitim ortamı sunuyor. Öğrencilerle birlikte açık havada kitap okuyan öğretmenler, derslerde işlenen konuları burada tekrar edip öğrencilerin sorularını yanıtlıyor.

Ayrıca resim derslerini de doğal ortama taşıyarak çocukların görsel hafızalarını güçlendirmeyi hedefleyen öğretmenler, düzenledikleri etkinliklerle öğrencilerin eğlenerek öğrenmesini sağlıyor.

"DOĞA İLE İÇ İÇEYİZ"

Sınıf öğretmeni Elif Gencer, köyde doğayla iç içe bir eğitim ortamına sahip olmanın avantajlarını vurgulayarak, dersleri sınıf sınırlarının ötesine taşıyarak öğrencilerde çevre sevgisi uyandırmayı hedeflediklerini belirtti. "Sadece okul binasına bağlı kalmıyoruz; doğanın içinde, bağlarda ve bahçelerde eğitim yapıyoruz." diyen Gencer, özellikle resim derslerinde çevredeki görsellerden yararlanarak çocukların doğayla bağ kurmalarını sağladıklarını ifade etti. “Onlara hayvan sevgisini aşılıyoruz, çünkü bizden öğrendiklerini hayata geçirecekler. Doğada daha fazla ders işledikçe yaşamlarının daha zenginleşeceğine inanıyoruz.” diye ekledi.

Gencer, bu doğayla iç içe eğitim deneyimini herkesin görmesini istediklerini ve böyle bir yaklaşımı sürekli hale getirme arzusunda olduklarını da paylaştı. Doğal ortamda yapılan derslerin çocuklar üzerinde olumlu etkilerini gözlemlediklerini belirterek, “Çocuklar çevreden edindikleri bazı görselleri bir süre sonra unutuyorlar; ancak onlara doğanın renklerini, çeşit çeşit ağaçları ve hayvanları gösterdiğimizde bu deneyimler hafızalarında çok daha kalıcı oluyor.” şeklinde konuştu.

Proje kapsamında köydeki bahçelerde çocuklarla sürekli etkinlikler yaptıklarını belirten öğretmen Zeliha Gencer ise açık havada kitap okuma, resim yapma ve çeşitli etkinliklerle eğitimi desteklediklerini dile getirdi. “Şu anda ders yaptığımız alan koyunlar, keçiler ve kedilerle dolu. Çocuklar da biz de bu ortamdan çok mutluyuz. Eğitim faaliyetlerimiz güzel ilerliyor; derslerde işlediğimiz konuları pekiştiriyor, çocukların sorularını yanıtlıyoruz” ifadelerini kullandı.

"HEM EĞLENİYORUZ HEM DE ÖĞRETİYORUZ"

Okul öncesi öğretmeni Ezgi Ekinci, erken çocukluk döneminin insan yaşamındaki en önemli basamaklardan biri olduğunu vurguladı.

Ekinci, bu yaşlardaki çocukların tüm gelişim alanlarını desteklemeyi hedeflediklerini ifade ederek, "Bu süreci hem sınıf içinde hem de doğada planladığımız çeşitli etkinliklerle zenginleştiriyoruz. Köyümüzde doğayla iç içe aktiviteler düzenleyerek çocukları keşfe çıkarıyoruz. Doğa yürüyüşleri yapıyor, kitap okuma saatlerimizi açık havada gerçekleştiriyoruz. Hareket eğitimini tüm okul olarak dışarıda yapıyoruz ve doğanın tadını doyasıya çıkarıyoruz. Böylece, hem öğreniyor hem de keyifli vakit geçiriyoruz. Çocukların doğrudan deneyimleyerek ve uygulayarak öğrendikleri bilgilerin hafızalarında çok daha kalıcı olduğuna inanıyoruz.” şeklinde konuştu.