Çocuk depresyonu nasıl fark edilir

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Çocuklarda depresyon, yetişkinlerden farklı belirtiler gösterebilir ve bazen fark edilmesi zor olabilir.

Ancak, aşağıdaki belirtiler gözlemleniyorsa dikkat etmek gerekir:

DUYGUSAL BELİRTİLER

Sürekli üzgün, mutsuz ya da umutsuz hissetme



Sık sık ağlama veya sinirlilik



Özgüven kaybı, değersizlik veya suçluluk duyguları



Önceden keyif aldığı aktivitelere ilgisini kaybetme

DAVRANIŞSAL BELİRTİLER

Aşırı içe kapanıklık veya sosyal izolasyon



Okul başarısında düşüş, derslere ilgisizlik



Ani öfke patlamaları veya agresif davranışlar



Uyku düzeninde bozulmalar (çok uyuma veya uyuyamama)



İştahta değişimler (çok yemek yeme veya yemek yememe)

Fiziksel Belirtiler:

Sürekli yorgunluk ve enerji eksikliği

Sık sık baş ağrısı, mide ağrısı gibi fiziksel şikayetler (ancak tıbbi bir nedeni yoktur)

DÜŞÜNSEL BELİRTİLER

Değersizlik veya çaresizlik hisleri

"Kimse beni sevmiyor" veya "Hiçbir şeyin anlamı yok" gibi karamsar düşünceler

Kendine zarar verme veya ölüm hakkında konuşma

Eğer bir çocukta bu belirtilerden birkaçı iki haftadan uzun sürüyorsa, bir uzmandan yardım almak önemlidir.

Erken müdahale, çocuğun sağlıklı bir şekilde bu süreci atlatmasına yardımcı olabilir.