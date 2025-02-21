Çocuk depresyonu nasıl fark edilir

Çocuklarda depresyon, yetişkinlerden farklı belirtiler gösterebilir ve bazen fark edilmesi zor olabilir.
Ancak, aşağıdaki belirtiler gözlemleniyorsa dikkat etmek gerekir:
DUYGUSAL BELİRTİLER
Sürekli üzgün, mutsuz ya da umutsuz hissetme
Sık sık ağlama veya sinirlilik
Özgüven kaybı, değersizlik veya suçluluk duyguları
Önceden keyif aldığı aktivitelere ilgisini kaybetme
DAVRANIŞSAL BELİRTİLER
Aşırı içe kapanıklık veya sosyal izolasyon
Okul başarısında düşüş, derslere ilgisizlik
Ani öfke patlamaları veya agresif davranışlar
Uyku düzeninde bozulmalar (çok uyuma veya uyuyamama)
İştahta değişimler (çok yemek yeme veya yemek yememe)
Fiziksel Belirtiler:
Sürekli yorgunluk ve enerji eksikliği
Sık sık baş ağrısı, mide ağrısı gibi fiziksel şikayetler (ancak tıbbi bir nedeni yoktur)
DÜŞÜNSEL BELİRTİLER
Değersizlik veya çaresizlik hisleri
"Kimse beni sevmiyor" veya "Hiçbir şeyin anlamı yok" gibi karamsar düşünceler
Kendine zarar verme veya ölüm hakkında konuşma
Eğer bir çocukta bu belirtilerden birkaçı iki haftadan uzun sürüyorsa, bir uzmandan yardım almak önemlidir.
Erken müdahale, çocuğun sağlıklı bir şekilde bu süreci atlatmasına yardımcı olabilir.
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