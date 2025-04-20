Çocukların 23 Nisan için yazdığı şiirler şarkı oldu

AA & Ensonhaber

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, TBMM Bahçesi'nde gerçekleştirilecek özel etkinliklerle coşkuyla kutlanacak. Meclis Bahçesi, bu yıl çocuklara unutulmaz bir deneyim sunmak amacıyla farklı etkinliklerle dolup taşacak.

YÜZLERCE ÇOCUĞUN YAZDIĞI ŞİİRLER ŞARKI OLDU

Yapay zeka temalı atölyelerden bilim şenliklerine, film gösterimlerinden konser ve sahne performanslarına kadar pek çok etkinlik çocuklarla buluşacak. Ayrıca, "23 Nisan İçin Hadi Bir Şarkı Yazalım Çocuklar" projesi çerçevesinde, Türkiye'nin yedi bölgesinden ve iki özel eğitim kurumundan yüzlerce çocuk, duygularını şiirlere dökerek, seçilen dizelerin bestelenmesine katkı sağladı. Bu şarkılar, TRT Çocuk Koroları tarafından seslendirilecek ve çocukların hayal gücünü yansıtan yorumlarla hayat bulacak.

TBMM BAHÇESİ, "ÇOCUK BAHÇESİ" OLDU

Projeye katılan çocuklar, yazdıkları dizelerin müziğe dönüşme sürecini ilk elden deneyimleme fırsatını buldu. Etkinliğin zirve noktası, 22 Nisan Salı günü saat 10.00'da TBMM Bahçesi'nde gerçekleştirilecek "Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi" programıyla yaşanacak. Bu programda, 7 bölgeden seçilen temsilci çocuklardan oluşan koro, sahnede yer alacak ve şarkılara eşlik ederek 23 Nisan'ın coşkusunu Meclis bahçesine taşıyacak.

Ayrıca, dijital kütüphane aracılığıyla "23 Nisan İçin Hadi Bir Şarkı Yazalım Çocuklar" projesinin her yıl geleneksel olarak devam etmesi amaçlanıyor. Gelecek yıllarda tüm öğrencilere açık hale getirilmesi planlanan proje, on binlerce çocuğun duygularını müziğe dönüştüren bir arşiv oluşturacak.

TBMM Başkanlığı'nın himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen projeye, müzisyenler, prodüktörler ve proje ortakları gönüllü olarak katkı sağladı. Bu anlamlı projeyle, çocukların hayal dünyası ve duyguları müzikle buluşturuluyor.