Güncellendi: AÖF yaz okulu kayıt tarihi ne zaman? AÖF yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri 2021

Güncellendi: AÖF yaz okulu kayıt tarihi ne zaman? AÖF yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri 2021

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıt ve sınav tarihlerinde değişikliğe gidildi. Peki AÖF yaz okulu kayıt tarihi ne zaman? İşte AÖF yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri 2021

Anadolu Üniversitesi, yayımladığı yeni duyuruda; Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinin güncellendiğini duyurdu.

Bu gelişmenin ardından binlerce açıköğretim öğrencisi, 2021 AÖF yaz okulu tarihleri hakkında araştırmalarına başladı.

Peki AÖF yaz okulu kayıt tarihi ne zaman? İşte AÖF yaz okulu yeni kayıt ve sınav tarihleri 2021...

AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHİ NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF yaz okulu kayıt tarihleri ve sınavlarına ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. "2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu Kayıt ve Sınav Tarihleri" başlığı ile yayımlanan duyuruda yaz okulunun nasıl yapılacağı açıklandı.

Açıklamada şu ifadele yer verildi:

"Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yapılmıştır. Buna göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır."





2021 AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAZ OKULUNA KİMLER KATILABİLİR?

1- Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.

2- Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler.

3- Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir.

4- Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00’ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir.