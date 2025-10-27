DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Avrupa Bilimler Akademisi üyesi oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

1988 yılında kurulan ve Avrupa genelinde bilim, sanat ve beşerî bilimler alanlarında üstün başarı göstermiş akademisyenleri bünyesinde toplayan Avrupa Bilimler Akademisi (Academia Europaea), üyelerini başvuru değil, bilimsel liyakat ve uluslararası tanınırlık esasına göre davet yöntemiyle belirliyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, 2025 yılında Türkiye’den Avrupa Bilimler Akademisi (Academia Europaea) üyeliğine seçilen tek bilim insanı oldu.

Fizyoloji ve sinirbilim (neuroscience) alanındaki öncü çalışmaları nedeniyle bu seçkin kuruma davet edilen Yılmaz, aynı zamanda Academia Europaea üyeliğine kabul edilen en genç Türk bilim insanları arasında yer alıyor.

Yılmaz, Avrupa Bilimler Akademisi’nin “Physiology and Neuroscience (Fizyoloji ve Nörobilim)” kategorisindeki tek Türk üyesi olarak, bilimsel birikimiyle hem Dokuz Eylül Üniversitesini hem de ülkemizi uluslararası düzeyde temsil etti.

BARSELONA’DA GERÇEKLEŞEN TÖRENDE ÜYELİK BELGELERİ TAKDİM EDİLDİ

Prof. Dr. Yılmaz, Barselona’da düzenlenen ve Avrupa’nın önde gelen bilim insanlarının katıldığı “Building Bridges Barcelona 2025” etkinliği kapsamında gerçekleştirilen törende resmen üyeliğe kabul edildi.

Törende yaptığı sunumda Yılmaz, nörofizyoloji, nöroendokrinoloji ve çevre sağlığı alanlarındaki bilimsel çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Yılmaz, üyeliğe ilişkin düşüncelerini ve Dokuz Eylül Üniversitesinde yürütmekte olduğu projelerden bazılarını ise şu cümlelerle ifade etti:

“BİLİM, İNSANLIĞIN ORTAK DİLİ VE GELECEĞİN PUSULASIDIR”

“Avrupa Bilimler Akademisi üyeliği, ülkemizin bilimsel üretkenliğinin ve akademik saygınlığının Avrupa düzeyinde takdir edilmesidir. Bu gurur, yalnızca şahsıma değil, ülkemize ve Dokuz Eylül Üniversitesi ailesine aittir. Ülkemiz, üniversitemiz, insanlık ve gelecek için üretmeye devam edeceğiz. Bu üyelik; nörofizyoloji, çevre sağlığı, nöroendokrinoloji ve sinir sistemi biyolojisi gibi alanlarda yürüttüğümüz bilimsel çalışmaların uluslararası düzeydeki değerini teyit eden önemli bir göstergedir.

Ayrıca, Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi iş birliği ile Oxford Üniversitesi ortaklığı kapsamında sürdürülen kalp–damar araştırmaları, üniversitemizin biyomedikal bilimler alanındaki dış bağlantılarını güçlendiriyor.

Üniversite vizyonumuz ise bilimle sınırlı kalmayıp eğitim, kampüs yaşamı, sosyal sorumluluk ve tüm paydaşlarla kurulan sinerjiyi kapsıyor. Sürdürülebilirlik ilkesiyle, “Yeşil Kampüs” uygulamalarını yaygınlaştırarak doğayla uyumlu, enerji verimli, çevre dostu yerleşkeler geliştirmeye kararlıyız. Eğitim ve erişilebilirlik boyutunda da “Engelsiz Üniversite” anlayışını üniversiteye yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini gözeterek; fiziki altyapı, dijital araçlar ve destek mekanizmalarıyla her öğrencimizin eşit şartlarda var olabileceği bir kampüs ortamı inşa edeceğiz. Sağlık ve spor altyapımıza özel önem veriyoruz. Üniversite-hastane işlevlerini araştırma ve eğitim süreçleriyle harmanlayacak projeler geliştiriyoruz; spor kültürünü kampüs yaşamının doğal bir bileşeni haline getirerek öğrencilerimizin fiziki ve ruhsal gelişimini destekleyeceğiz. Kurumumuza değer katan “tersine beyin göçü” stratejisiyle, yurt dışındaki birçok Türk bilim insanını üniversitemize kazandırdık. Ayrıca Türkiye içindeki üniversitelerden nitelikli akademisyenleri bünyemize katarak, bilgi ağımızı zenginleştirerek disiplinler arası araştırma kültürünü güçlendiriyoruz.

Bütün bunlarla birlikte öğrenci odaklı projeleri desteklemeye devam edeceğiz. Üniversite olarak ilk paydaşı olduğumuz İŞKUR Gençlik Programı kapsamındaki girişimlerle dört bin öğrenciyi mesleki ve kişisel gelişime dâhil ediyoruz. Akreditasyon süreçlerine eksiksiz uyum sağlayarak, ulusal ve uluslararası değerlendirme kriterlerinde konumumuzu sürekli ileri taşıyoruz ve taşıyacağız. Barınma, beslenme, sosyal donatı ve kampüs hizmetlerinde iyileştirmelerle öğrencilerimizin yaşam kalitesini yükseltmeye de devam edeceğiz. Tüm bu çalışmalar, Dokuz Eylül Üniversitesini yalnızca bilim üreten değil, öğrenciyle, toplumla ve dünyayla dokunan, saygın ve sürdürülebilir bir araştırma üniversitesi hâline getirme vizyonumuzun da temelidir.”

BİLİMİ HAYATIN MERKEZİNE ALAN BİR YAŞAM

Söylemlerinde bilimi hayatın merkezinde konumlandıran Prof. Dr. Yılmaz’ın, bunu hem akademik çalışmalarında hem de kişisel yaşamında örneklemesi; Dokuz Eylül Üniversitesi camiası için büyük bir gurur kaynağı olarak değerlendiriliyor.

Rektör Yılmaz, aynı zamanda genç araştırmacılara rehberlik eden çalışmalarıyla Türkiye’de bilimsel üretim kültürünün gelişmesine katkı sunuyor.

ULUSLARARASI BİLİM DÜNYASINDA GÜÇLÜ TEMSİL

Avrupa Bilimler Akademisi üyeliğine 2025 yılında kabul edilen Prof. Dr. Yılmaz, kısa süre önce Uluslararası Fizyolojik Bilimler Birliği (IUPS) Akademisi üyeliğine de seçilmişti.

Bu iki seçkin akademiye üyelik, Prof. Dr. Yılmaz’ın yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası ölçekte de bilimsel otorite olarak kabul edildiğini bir kez daha ortaya koydu.

AKADEMİK VE BİLİMSEL BİRİKİM

Doktora eğitimini Glasgow Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Enstitüsü'nde 1997 yılında tamamlayan Prof. Dr. Yılmaz, nöroendokrinoloji, üreme endokrinolojisi, endokrin bozucular ve nörobilim alanlarında çalışmalar yürütmektedir.

Yılmaz, daha önce FEPS (Federation of European Physiological Societies) Genel Sekreterliği, TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı) Kurucu Genel Sekreterliği ve Başkan Vekilliği, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi Müdürlüğü, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Dekan Yardımcılığı ve Fizyoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı gibi görevlerde bulunmuştur.

Yılmaz, aynı zamanda, çevre ve insan sağlığı üzerine yürüttüğü araştırmalarıyla, “Dünya Sağlık Örgütü”nün State University of New York’taki referans araştırma merkezinde danışma kurulu üyeliği yapmaktadır.

Uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanmış 165 makalesi ve 9 kitap bölüm yazarlığı bulunan Yılmaz’ın danışmanlığını yaptığı 45 yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık öğrencisi, bugün Türkiye, Avrupa ve ABD’nin önde gelen üniversite ve araştırma kurumlarında görev yapmaktadır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ'NDEN KÜRESEL BAŞARI

Prof. Dr. Bayram Yılmaz, kısa sürede Üniversitenin uluslararası görünürlüğünü artıran, araştırma altyapısını güçlendiren ve nitelikli projeleriyle öne çıkan bir döneme öncülük etti. Academia Europaea üyeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin “Bilimin ve Hayatın Merkezi” vizyonunun uluslararası alanda tescili niteliğini taşıyor.