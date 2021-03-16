Dış ticaret meslek liseleri açılıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tanıtım törenine katıldığı dış ticaret meslek liselerinin dış ticaret alanında istihdam edilecek gençler için önemli bir adım olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dış Ticaret Meslek Liseleri Tanıtım ve Alt Protokol İmza Töreni'ne katıldı.

Pekca burada yaptığı konuşmada, dış ticaret alanında meslek edinmek, kariyer yapmak isteyen gençler için önemli bir adım atıldığını söyledi.

OKULLAR YENİDEN YAPILANDIRILDI

Pekcan, "Dış Ticaret Meslek Liseleri Projesi kapsamında öğrencilere, staj, burs ve diğer istihdamı kolaylaştırıcı imkanlar sağlanmasını hedefliyoruz. Bakanlıklarımız ve TİM'in ortak çalışmasıyla belli okullarımız, Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri adıyla yeniden yapılandırıldı." şeklinde konuştu.

Ticaret Bakanı Pekcan, "Öğrencilere, dış ticaret meslek liselerine kaydolmalarını, geleceğin dış ticaretçileri olmak için başlangıç yapmalarını tavsiye ediyorum. Dış ticaret meslek liselerimiz 81 ildeki ihracatçılar için gerekli insan kaynağını yetiştirecek, mezun gençlerimiz iş imkanları bulabilecek." ifadesini kullandı.