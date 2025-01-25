AA & Ensonhaber

Diyarbakır’ın Merkez Yenişehir ilçesindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Yenişehir Gençlik Merkezi, çocuklara çevre bilinci aşılayan yaratıcı bir projeyle dikkat çekiyor. Gençlik Lideri Yener Yılmaz’ın öncülüğünde hayata geçirilen projede, çocuklar geri dönüşüm malzemelerini kullanarak sıfır atık anlayışıyla oyun materyalleri üretiyor.

Eski borular, ahşap paletler, plastik şişeler, kapaklar, hortumlar, karton ve kumaş parçaları gibi atık malzemeler, çocukların ellerinde rengârenk oyun araçlarına dönüşüyor. Çemberden minyatür kaleye, twisterdan denge oyununa kadar birçok farklı oyun materyali, bu çevre dostu yaklaşımla üretiliyor. Çocuklar, hem eğleniyor hem de geri dönüşümün önemini uygulamalı olarak öğreniyor.

OYUN ARAÇLARINI KENDİLERİ YAPIYORLAR

Yenişehir Gençlik Merkezi Müdürü İskan Erpin, bu projeyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Projesi’ne destek vermekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

“Artık kullanmadığımız malzemeleri nasıl değerlendirebiliriz diye düşündük ve bu fikirle harika oyun grupları ortaya çıktı” diyen Erpin, çocukların bu projede yalnızca oyun gereçlerini kullanmakla kalmayıp üretim sürecine de aktif olarak katıldıklarını vurguladı:

Çocuklar boyama, şekillendirme gibi aşamalarda bizzat yer alıyor. Kendi yaptıkları oyunlarla oynamak onları çok mutlu ediyor ve bu mutluluk bize de büyük bir gurur veriyor.

Gençlik Lideri Yener Yılmaz ise kırsal bölgelerdeki okullarda oyun malzemelerinin yetersiz olduğunu fark edince bu projeyi başlattıklarını belirtti. Hazırlanan oyun materyallerinin yalnızca merkezde kullanılmadığını, köy okullarına da dağıtıldığını söyleyen Yılmaz, “Bu oyunlar çocukları geri dönüşüm konusunda teşvik ediyor. Onların hem eğlenmesi hem de çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesi bizi çok mutlu ediyor.” dedi.

GERİ DÖNÜŞÜMLE EĞLENCENİN BİRLEŞTİĞİ YER

Projede yer alan 16 yaşındaki Medine Can, geri dönüşüm malzemelerinden oyun araçları üretmenin hem eğlenceli hem de öğretici olduğunu ifade etti:

Bu malzemelerle neler yapılabileceğini keşfetmek harika bir deneyim. Arkadaşlarımla birlikte çeşitli oyunlar oynuyoruz ve atıkların boşa gitmesini istemiyoruz. Çünkü bu malzemelerle birçok farklı etkinlik yapılabiliyor.

Etkinliğe katılan 12 yaşındaki Hiranur Gülen ise çalışmanın çok keyifli olduğunu dile getirdi:

Burada daha önce görmediğim oyunları öğrendim ve çok eğlendim. Geri dönüşüm malzemelerinden oyun gereçleri yapmak bizi hem eğlendirdi hem de bilinçlendirdi.

Yenişehir Gençlik Merkezi, bu anlamlı projeyle çocuklara hem eğlenceli bir zaman geçirtiyor hem de çevre bilincini bir yaşam tarzına dönüştürmenin yollarını öğretiyor.