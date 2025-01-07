Diyarbakır'da nöbetçi öğrenci koridorda halay çekti

DHA

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğlenceli bir an yaşandı.

Lisede nöbetçi erkek öğrenci, koridorda tek başına olduğu sırada halay çekti.

O anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüleri tesadüfen fark eden okul yönetimi, öğrencinin profesyonel bir folklor ekibindeymiş gibi ritmik hareketler ve çeşitli figürler sergilemesini gülümseyerek izlediklerini söyledi.

"HAYRANLIK UYANDIRICIYDI"

Okul müdürü İbrahim Halil Biçici, görüntüleri tesadüfen izlediklerini belirterek, "Güvenlik kamerasını incelerken öğrencimizin bu spontane ve içten davranışına denk geldik. Ritmi, hareketleri ve doğallığı gerçekten hayranlık uyandırıcıydı. Halay çekerken adeta ders verir gibiydi.

Okulumuzun koridorlarında genelde sessiz ve durağan bir atmosfer hakimdir. Ancak bu öğrenci, spontane dansıyla yalnızca kendini değil, tüm okul camiasını eğlendirdi.

Böyle yaratıcı ve enerjik bireyler görmek mutluluk verici. Eğer isterse, ona destek vermeye hazırız. Bu tür yetenekler, gençlerimizin özgüvenlerini artırıyor ve kültürel değerlerimizi yaşatmalarına katkı sağlıyor.” dedi.