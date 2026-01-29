Diyarbakır’da tatilde de eğitim seferberliği

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesindeki Mehmet Cansız Ortaokulu’nda öğrenciler, yarıyıl tatilinde de okul kütüphanesinde bir araya gelerek sınava hazırlanıyor. Öğretmenler ise tatil olmasına rağmen okula gelerek öğrencilerin anlamakta zorlandığı konularda birebir destek sağlıyor.

DENEME SINAVLARI VE ÜCRETSİZ KAYNAK DESTEĞİ

Okulda düzenli aralıklarla deneme sınavları uygulanırken, imkanları kısıtlı öğrenciler için deneme kitapları, konu anlatım kaynakları ve çeşitli LGS hazırlık materyalleri ücretsiz olarak temin ediliyor. Uygulama, özellikle dershaneye gitme imkanı olmayan öğrenciler için önemli bir fırsat sunuyor.

"DERSHANESİZ DE BAŞARI MÜMKÜN"

Fen Bilgileri Öğretmeni Ümit Kaya, uzun süredir öğrencilerle sınav odaklı çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Tatillerde ve ders dışı zamanlarda da öğrencilerimizin yanındayız. Deneme sınavları, soru çözümleri ve birebir çalışmalarla destek oluyoruz. Amacımız, dershaneye gitmeden de bu sınavda başarılı olunabileceğini göstermek. Devlet okullarında verilen eğitimle dershanelerde anlatılan içerik aynıdır. Öğrencilerin binlerce lira harcamasına gerek yok." dedi.

FARKLI OKULLARDAN GELEN ÖĞRENCİLER DE FAYDALANABİLİYOR

Başka bir okulda öğrenim gören Meleksima Güç, tatilde Mehmet Cansız Ortaokulu kütüphanesine gelerek ders çalıştığını ifade ederek, “Farklı bir okuldan gelmeme rağmen öğretmenler benimle kendi öğrencileri gibi ilgileniyor. Burada dershaneye gitmeden de aynı eğitimi alıyorum.” diye konuştu.

ÖĞRENCİLER MEMNUN

Mehmet Cansız Ortaokulu öğrencilerinden Can Ahmet Başaran ise öğretmenlerin ilgisinden memnun olduklarını belirterek, "Sorularımızda ve kitaplarımızda öğretmenlerimiz bize her zaman yardımcı oluyor. Düzenli deneme sınavlarına giriyoruz ve kendimizi daha hazır hissediyoruz." ifadelerini kullandı.