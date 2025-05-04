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İHA

Türkiye’de genellikle ucuz gıda kampanyaları veya büyük indirimlerde karşılaşılan uzun kuyruklar, Düzce’de bu kez bambaşka bir manzara için oluşuyor. Yüzlerce genç, YKS ve KPSS gibi sınavlara hazırlanmak için şehir merkezindeki kütüphanelerde yer kapma telaşıyla gün ağarmadan sıraya giriyor.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün desteklediği projelerle hayata geçirilen Millet Kütüphanesi, Sabiha Ulusoy Kütüphanesi ve İl Halk Kütüphanesi, sınav temposundaki öğrencilerin akınına uğruyor. Sessiz ve disiplinli çalışma ortamı sunan bu mekanlarda neredeyse boş sandalye bulmak imkânsız hale geldi.

"BURADA ÇALIŞMAK BENİ MOTİVE EDİYOR"

Millet Kütüphanesi'nde sınav hazırlığına yoğunlaşan Ahmet Selman Şirin, evdeki kalabalık ortamdan uzaklaşmak için sabahın erken saatlerinde yollara düştüğünü söylüyor:

Aziziye Mahallesi’nde oturuyorum. Hafta sonları evde ders çalışmak pek mümkün olmuyor. O yüzden sabah erkenden çıkıp kütüphanenin önünde bekliyorum. Sessizlik ve düzen beni motive ediyor, burada verimim artıyor. Ayrıca arkadaşlarımla gelip grup çalışması yapmam da öğrenmemi kolaylaştırıyor.

"EVDE NE KADAR İSTESEM DE ODAKLANAMIYORUM"

Koçyazı Mahallesi’nden gelen Zeynep Sena Taştan ise kütüphane ortamının disiplin ve motivasyon açısından çok daha etkili olduğunu dile getiriyor:

Evde çalışmak istesem de dikkatim çabuk dağılıyor. Kütüphaneye gelmek için epey yol kat etsem de buradaki atmosfer bunu fazlasıyla karşılıyor. Grup çalışmalarıyla hem bilgi alışverişi yapıyoruz hem de daha planlı ilerliyoruz. Bu ortamda yalnız olmadığımı bilmek beni teşvik ediyor.

"KÜTÜPHANE DOLMADAN GELMEK ŞART"

Derslerine daha iyi odaklanabilmek için kütüphaneyi tercih ettiğini belirten Ahmet Emin Mutlu, Düzce’deki mevcut kütüphanelerin artan öğrenci sayısına artık yetmediğine dikkat çekiyor: