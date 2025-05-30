Türkiye'de eğitim seviyesi en yüksek iller

Özel Haber

2024 Ulusal Eğitim İstatistikleri'ne göre, 25-34 yaş grubu nüfusta yükseköğretim mezun oranı 2024 yılında yüzde 44,9 oldu.

25 yaş ve üzeri nüfusun ortalama eğitim süresi 2024 yılında 9,5 yıl olarak kayıtlara geçti.

2024 yılında kadınların ortalama eğitim süresi 8,8 yıl iken, erkeklerin ortalama eğitim süresi 10,2 yıl oldu.

ORTALAMA EĞİTİM SÜRESİNİN EN YÜKSEK OLDUĞU İL ANKARA

25 yaş ve üzeri nüfusun ortalama eğitim süresinin 2024 yılında en yüksek olduğu il 10,8 yıl ile Ankara olurken, bu ili sırasıyla İstanbul, Eskişehir, Kocaeli ve İzmir takip etti.

EĞİTİM SEVİYESİNİN EN YÜKSEK OLDUĞU 5 İL

1) Ankara

2) İstanbul

3) Eskişehir

4) Kocaeli

5) İzmir

Ortalama eğitim süresinin en düşük olduğu il ise 7,5 yıl ile Ağrı olurken, bu ili sırasıyla Şanlıurfa, Muş, Kastamonu ve Van izledi.

EĞİTİM SEVİYESİNİN EN DÜŞÜK OLDUĞU 5 İL

Ortalama eğitim süresinin en düşük olduğu il ise 7,5 yıl ile Ağrı olurken, bu ili sırasıyla Şanlıurfa, Muş, Kastamonu ve Van izledi.

1) Ağrı

2) Şanlıurfa

3) Muş

4) Kastamonu

5) Van