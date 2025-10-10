Erciyes Üniversitesi’nde patates tarlasından tez çalışması

Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Aziz Şatana; TÜBİTAK, İngiltere Kraliyet Mühendislik Akademisi ve Erciyes Üniversitesi’nin desteğiyle yerli bakterileri topraktan izole etmeyi başardı.

Bu bakteriler, şeker pancarı ve patates üretiminde sürdürülebilir ve organik tarımı desteklemek amacıyla kullanılabiliyor.

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ, TARLADA TEZ HAZIRLIYOR

Şatana’nın yönlendirmesiyle yüksek lisans öğrencisi Ece Özdoğan, kalem ve defteriyle tarlaya çıkarak patates ekimi yaptı ve tez çalışmasını başlattı. Özdoğan’ın tezine katkı sunan çiftçi Şükrü Köksoy, yaklaşık 6 dönümlük tarlasını öğrencinin kullanımına tahsis etti.

KİMYASAL GÜBREDEN KAÇINARAK ORGANİK ÜRETİM

Özdoğan, çalışmasıyla kimyasal gübre kullanımını azaltmayı ve organik tarımı desteklemeyi hedefliyor. Ekimde bor ve rizobakteri denemeleri yapılan patateslerde, fideler belirli bir büyüklüğe ulaştığında gübreleme işlemi uygulanıyor.

10 YILLIK ARAŞTIRMA VE GEN BANKASI

Dr. Öğr. Üyesi Şatana, yaklaşık 10 yıl önce başlanan topraktan bakteri izolasyon çalışmalarının üniversitedeki gen bankasında saklandığını belirtti:

“Bu bakteriler, sürdürülebilir ve iyi tarım projelerinde kullanılabiliyor. Öğrencimiz Özdoğan da bu bakterileri patates üzerinde kullanarak yüksek lisansını yapıyor.”

Şatana, lisans öğrencileriyle yapılan hasadın ardından parsel örnekleri alınarak beslenme ve kalite analizlerinin yapılacağını belirtti. Amaç, yüksek kaliteli ve verimli patates üretimi sağlamak.

"TARLAYA DOKUNUNCA UNUTAMIYORSUN"

Yüksek lisans öğrencisi Özdoğan, tez çalışmasının saha deneyimi açısından önemine değinerek şunları söyledi:

Hem çok zor hem çok güzel bir şey. Türkiye ve geleceğimiz için güzel şeyler yaptığımıza inanıyoruz. Okulda teorik olarak öğreniyoruz ama tarlada görmek, dokunmak ve hissetmek çok farklı. Tarlaya dokununca unutamıyorsun.

Özdoğan, hasat tamamlandıktan sonra laboratuvarda verim ve kalite analizlerini inceleyeceklerini ve sonuçların bilimsel yayın olarak paylaşılacağını aktardı.