Ermenistan'da Türkçe'ye ilgi artıyor

- Ermenistan'da Türkçe diline olan ilgi artıyor.
- Yaklaşık 400 okul, Türkçe'yi seçmeli ders olarak müfredatına eklemek için başvurdu ancak öğretmen sıkıntısı var.
- İlginin artması ile kısa vadede daha fazla okulda Türkçe eğitimi verilmesi hedefleniyor.
Ermenistan vatandaşlarının Türkçe'ye olan ilgisi gün geçtikçe artmaya devam ediyor.
Ülkede liselerde Türkçe'nin seçmeli ders olarak okutulmaya başlanmasıyla ülkede Türkiye'ye yönelik ilgi giderek büyüyor.
OKULLARIN ÇOĞU TÜRKÇE DERSİNİ SEÇTİ
Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı'nın bilgilerine göre, ülkede yaklaşık 400 okul komşu ülkelerin dillerinin seçmeli ders olarak müfredata alınması için başvuruda bulundu.
Başvuru yapan okulların büyük çoğunluğu Türkçe dersini tercih etti.
DAHA FAZLA OKULDA TÜRKÇE EĞİTİMİ BAŞLAYACAK
Ancak Türkçe öğretmeni sayısının sınırlı olması nedeniyle başvuruların tamamı hemen hayata geçirilemiyor.
Öğretmen kapasitesinin artırılması halinde kısa vadede daha fazla okulda Türkçe eğitimi başlayabilecek.
TÜRKÇE, SEÇMELİ DERS OLARAK OKUTULUYOR
Halen yaklaşık 10 okulda birkaç yıldır Türkçe seçmeli ders olarak okutuluyor.
Yetkililer, ilginin artması ve öğretmen açığının giderilmesiyle gelecek yıllarda bu sayının kademeli olarak yükseleceğini öngörüyor.
"EN BÜYÜK İLGİ TÜRK DİLİNE YÖNELMİŞ DURUMDA"
Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Janna Andreasyan, daha önce yaptığı açıklamada bazı okullarda Türkçe, Farsça, Azerbaycanca ve Gürcüce gibi bölge dillerinin öğretildiğini belirterek "En büyük ilgi Türk diline yönelmiş durumda." ifadesini kullanmıştı.
Andreasyan ayrıca, Türkçe öğretmeni eksiğine dikkati çekerek, mevcut şartlar nedeniyle okulların taleplerini tam olarak karşılayamadıklarını kaydetmişti.